ننشر رد وزارة الكهرباء على حريق بمحطة محولات ايتاى البارود

حريق بمحطة محولات ايتاى البارود.. علقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حريق بمحطة محولات ايتاى البارود الذي وقع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، مشيرة إلى أنه شب ‏حريق محدود بأحد محولات محطة محولات ايتاى البارود.

وأعلنت أنه تم السيطرة على حريق ببمحطة محولات ايتاى البارود وجاري إعادة التغذية الكهربائية تباعًا.

حريق بمحطة محولات ايتاى البارود

الموجز كشف عن أسباب حريق بمحطة محولات ايتاى البارود بحسب بيان وزارة الكهرباء والطاقة، أنه نتج عن حدوث قصر على عوازل الاختراق «خلل كهربائي» نتج عنه خروج محولين آخرين من الخدمة ، الأمر الذى أدى إلى فصل التغذية الكهربائية عن بعض القرى التابعة لمدينة دمنهور وضواحيها، وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، البارود، يفيد بنشوب حريق داخل محطة محولات الضغط العالي غرب إيتاي البارود، مما أدى إلى اشتعال النيران وارتفاع ألسنه الهب والدخان الكثيف، داخل المحطة، و الأمر الذي أدي إلى قطع التيار الكهربائي عن عدد من القرى والمدينة، كإجراء احترازي بسبب الحريق.

وأشارت وزارة الكهرباء، أنه فور تدخل قوات الحماية المدنية وفصل التغذية عن حريق بمحطة محولات ايتاى البارود، تم إعادة الكهرباء لكافة المباني والمنشآت الحيوية من مستشفيات ومحطات مياه وغيرها وكان ذلك خلال 15 دقيقة.

توفير مصادر تغذية بديلة وإعادة التيار الكهربائي

ونوهت أيضًا بأنه تمت السيطرة على حريق بمحطة محولات ايتاى البارود وجارى إعادة تشغيل محولات المحطة، وتم توفير مصادر تغذية بديلة وإعادة التيار الكهربائي إلى معظم المناطق التى كانت قد تضررت من جراء خروج المحطة من الخدمة.

كما تم الاستعانة بمولدات الطوارئ المتنقلة للعمل فى بعض القرى إلى ان تم تغذيتها من الشبكة الكهربائية.

وبدورها كثفت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة جهودها لسرعة السيطرة على حريق نشب داخل شركة كهرباء غرب إيتاي البارود، حيث تم الدفع بـ 10 سيارة إطفاء، و 2 خزان مياه استراتيجي لمكان الحريق، وجار العمل للسيطرة عليه.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، التقي اليوم الأحد، مع ديمتريس كوبولوزيس رئيس مجموعة شركات كوبولوزيس اليونانية العاملة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجدد والربط الكهربائي بين الشبكات الموحدة فى العديد من الدول بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة ، واستعراض مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وصولًا إلى أوروبا.

إقرأ أيضًا:

تقنية حديثة تسمح للسيارات الكهربائية بالسفر لمسافات طويلة

آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان