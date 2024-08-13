نشرة فن الموجز| أزمات تلاحق لقاء الخميسي.. إليسا تدعم فلسطين في حفلها بالسويد.. شيرين تنتظر ألبومها الجديد.. موعد عرض فيلم الملحد.. شخصية آية سماحة في عمر أفندي



نشرة فن الموجز.. نشر موقع وجريدة الموجز عدداً من الاخبار على مدار اليوم ، والتي تهتم بالفن والفنانين التي يتابعها الجمهور أول بأول وهي إليسا تدعم فلسطين في حفلها بالسويد.. شيرين تنتظر ألبومها الجديد.. تأجيل حفل رامي صبري في بور سعيد.. موعد عرض فيلم الملحد.. شخصية آية سماحة في عمر أفندي.

إليكم موجز وأبرز العناوين الفنية اليوم

الحجاب والنقاب وخناقات مع المتابعين.. أبرز ازمات لقاء الخميسي علي السوشيال ميديا

نشرت لقاء الخميسي فيديو جديد على حسابها الشخصي بمنصة "تيك توك"، تتحدث فيه عن تجربتها مع بعض المتابعين الذين يقومون بالتعليقات السلبية والهجوم الشخصي عليها، وقالت الفنانة إنها كانت تنشر فيديوهات بهدف التفاعل مع الفتيات ومشاركة النصائح المفيدة. وأوضحت أن هناك جمهورًا إيجابيًا يتفاعل بشكل لطيف ويطرح أسئلة بناءة، مؤكدة على سعادتها بهذا النوع من التفاعل.

رفع الكوفية الفلسطينية.. أبرز لقطات حفل إليسا في السويد

في حفلها الأخير في السويد، قدمت النجمة إليسا لحظة لن تُنسى عندما قامت برفع الكوفية الفلسطينية هذه اللفتة البسيطة، التي تحمل دلالات عميقة، أثارت جدلاً واسعاً وتفاعلاً كبيراً، وحولت الحفل إلى منصة للتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية.

إليسا

شيرين عبدالوهاب تستعد لإطلاق ألبومها الجديد

يبدو أن شيرين عبدالوهاب على أعتاب مرحلة جديدة من مسيرتها الفنية، مليئة بالتحديات والفرص. جمهورها ينتظر بفارغ الصبر لسماع جديدها، والألبوم القادم قد يكون النقطة الفارقة التي تعيد شيرين إلى قمة نجاحاتها، الوقت فقط سيكشف لنا عن مدى النجاح الذي ستحققه هذه الخطوة الجديدة في حياتها المهنية، ويستعرض الموجز تفاصيل الألبوم الجديد.

تأجيل حفل رامي صبري في مدينة بور سعيد.. لهذا السبب

يعيش جمهور رامي صبري في بورسعيد حالة من الحيرة والاستياء بعد قرار تأجيل حفله، حيث كان الكثيرون ينتظرون هذا الحفل بشوق كبير ، فما هي التداعيات التي سيتركها هذا التأجيل على الجمهور وعلى القائمين على الحفل؟

رامي صبري

بالتفاصيل.. جدل واسع بسبب شخصية آية سماحة في مسلسل عمر أفندي



ينتظر عشاق الدراما بفارغ الصبر عرض مسلسل "عمر أفندي"، وهو عمل درامي مميز يشارك فيه نخبة من نجوم التمثيل في مصر، يتصدر قائمة أبطال المسلسل النجم الشاب أحمد حاتم، الذي يواصل تألقه في تقديم أدوار تجمع بين الجاذبية والعمق الدرامي.

سلوى عثمان لـ الموجز: دوري في فيلم "روكي الغلابة" زوجة محمد رضوان

تعاقدت الفنانة سلوى عثمان مؤخرا علي فيلم "الجارداية " سابقا، والذي تم تغيره الي أسم "روكي الغلابة" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم ومحمد رضوان ، والمقرر عرضه في نهاية صيف 2024.

سلوى عثمان

تسعتد النجمة نادية الجندي للعودة إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب طويلة، وصرحت بذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات" مع الإعلامية سهير جودة رصدها موقع " الموجز ".

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