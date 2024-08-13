الإعلان عن مواعيد تقديم كلية الشرطة 2023 وإجراءات القبول

أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل وإجراءات تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2024، حيث يمكن للطلاب المتقدمين الدخول إلى أكاديمية الشرطة لإجراء الاختبارات عبر البوابة رقم 5 ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا.

وخلال السطور التالية ينشر لكم موقع "الموجز" تفاصيل الإلتحاق بكلية الشرطة وكافة الإجراءات وتقديم الطلبات.

اختبارات القبول بكلية الشرطة 2025

إجراءات تقديم الطلبات واختبارات القبول بكلية الشرطة

-الاختبار الطبي بكلية الشرطة: يجب على الطالب الذي يجتاز الكشف الطبي التوجه في اليوم التالي مباشرةً لأداء الاختبار النفسي. إذا لم ينجح الطالب في الكشف النفسي، لا يُسمح له بإعادة الاختبار.

-الاختبار النفسي بكلية الشرطة: عند اجتياز الاختبار النفسي، يجب على الطالب الحضور في اليوم التالي إلى اللجنة الخاصة ومعه صورتان شخصيتان لتحديد موعد الاختبار الرياضي.

- الاختبار الرياضي بكلية الشرطة: في حالة النجاح في الاختبار الرياضي، يتم تحديد موعد الاختبارات الشخصية (اختبار السمات). وفي حالة الرسوب في الاختبار الرياضي، يمكن للطالب إعادة الاختبار مرة واحدة مقابل رسوم تحددها الكلية.

-اختبار السمات بكلية الشرطة: عند اجتياز الطالب لاختبار السمات، يتم تحديد موعد لاختبار الهيئة. وفي حالة الرسوب، لا يحق للطالب إعادة الاختبار.

- اختبار الهيئة والكشف الطبي المتقدم: بعد تحديد موعد اختبار الهيئة، يجب على الطالب الحضور في الموعد المحدد. وفي حال استيفاء الشروط المطلوبة، يتم تحديد موعد لاختبار الكشف الطبي المتقدم الذي يُعلن عبر الموقع الإلكتروني للكلية.

لطلاب الدبلومات الأجنبية والثانوية العامة من الخارج:

- يجب على الطلاب طباعة نموذج طلب الالتحاق وملء البيانات المطلوبة وإحضار الطلب عند الحضور للكلية. عند الوصول إلى الأكاديمية، يُسمح للطالب بالدخول عبر البوابة رقم 5 بعد التحقق من هويته بواسطة بطاقة الرقم القومي. كما يتوجه الطالب إلى منافذ سداد الرسوم للحصول على ملف التقديم والنماذج الخاصة بوثائق التعارف.

- بالنسبة للطلاب الذين يجتازون امتحانات الدور الثاني، يُسمح لهم بالتقدم في نفس المواعيد المحددة للطلاب الناجحين في الثانوية العامة. يمكنهم إجراء اختبارات القدرات والمقاس والقوام فقط، ويتم استكمال إجراءات القبول بعد اجتيازهم امتحانات الدور الثاني والتحقق من حصولهم على النسبة المئوية المقررة.

- يجب على طلاب الدبلومات الأجنبية تقديم شهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والتي تؤكد أهليتهم للقبول في الجامعات المصرية.

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