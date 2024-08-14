الآن جميع مؤشرات تنسيق كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات أدبي 2024 2025 |تفاصيل

في ظل اقتراب موعد تنسيق الجامعات لعام 2024، نقدم لكم في الأسطر التالية توقعات تنسيق كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الشعبة الأدبية.

مؤشرات تنسيق كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات أدبي 2024 2025

كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات

تستقطب كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات عددًا كبيرًا من طلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة، حيث يسعون للالتحاق بها لضمان مستقبل مهني واعد يوفر فرص عمل ذات رواتب مجزية، وتجدر الإشارة إلى أن الكلية تمتلك فرعًا وحيدًا ضمن الجامعات الحكومية، يقع في جامعة بورسعيد.

تفتح الكلية أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة من الشعبتين العلمية والأدبية، بالإضافة إلى قبول بعض طلاب الدبلومات الفنية، مثل خريجي دبلوم تجاري بنظام الثلاث والخمس سنوات، ودبلوم صناعي بنظام الثلاث سنوات في قسم الحاسب، وخريجي المعاهد الفنية التجارية.

أقسام كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات

تتكون كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات من ثلاثة أقسام رئيسية:

قسم نظم وتكنولوجيا المعلومات قسم نظم معلومات الإدارة قسم الرياضة والإحصاء

توقعات تنسيق كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات لعام 2025

بناءً على نسب النجاح الرسمية لطلاب الثانوية العامة في جميع المحافظات والمدارس، من المتوقع أن يشهد تنسيق كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بجامعة بورسعيد ارتفاعًا في العام 2025. فقد بلغت نسبة النجاح العامة هذا العام 81.3% مقارنة بنسبة 87.8% في العام الماضي، مما يشير إلى احتمال ارتفاع الحد الأدنى للقبول بالكلية بحوالي 1% عن العام الماضي.

بناءً على هذه التوقعات، من المرجح أن يصل الحد الأدنى للقبول بالكلية إلى 343.5 درجة، ما يعادل 83.80%، بعدما كان الحد الأدنى في العام الماضي 339.5 درجة بنسبة 82.80%.

وفي سياق اخر، دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب لمتابعة الموقع الرسمي بشكل دوري لمعرفة مواعيد ومكان الاطلاع على التظلمات وكذلك نتائج طلبات التظلم، بالنسبة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب المدارس المكفوفين، يمكنهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في الأوقات المناسبة لهم لتقديم تظلماتهم بعد سداد الرسوم المقررة عبر منافذ الدفع المتاحة.

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