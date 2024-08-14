التشكيل الرسمي لمباراة زد ضد المصري في الدوري

يترقب عشاق كرة القدم مباراة المصري ضد زد والمقررة مساء اليوم الأربعاء على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري المصري للموسم الجاري 2023-2024

تشكيل المصري ضد زد

ضمت تشكيل فريق المصري ضد نظيره زد كل من :

حراسة المرمي: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي ، باهر المحمدي ، عمرو موسى ، حسن علي

خط الدفاع: محمود حمادة ، أمادو با ، سمير فكري ، حسين فيصل ، محمد الشامي

خط الهجوم: صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة بدلاء المصري محمد شحاته ، عمرو سعداوي ، ايزي ايميكا ، يوسف الجوهري والثلاثي الناشئ حسام حسن ، أحمد فؤاد ، أحمد شرف.

تشكيل زد ضد المصري

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد تشكيل فريقه لخوض مباراته بالجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري المصري على ستاد الجيش ببرج العرب وضمت كل من:

حراسة المرمي:علي لطفي

خط الدفاع: محمد إسماعيل ، مصطفى العش ، محمد أشرف ، أحمد سيد عبد النبي

خط الوسط: أحمد الصغيري ، بيتر موتوموسي ، ماتا ماجاسا ، عبد الرحمن البانوبي ، مصطفى زيكو

خط الهجوم: شادي حسين.

بدلاء زد ضد المصري:

عمرو حسام ، محمد سمير ، أحمد عاطف قطة ، مصطفى سعد ميسي ، عبد الله مجدي ، ديلسون كاموني، رأفت خليل ، اسلام عبد اللاه، محمد رضا.

موعد مباراة زد ضد المصري

تنطلق مباراة زد ضد المصري في الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري المصري للموسم الجاري 2023-2024 .

ترتيب الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويستعرض الموجز في السطور التالية، جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم..

1- الأهلي - 84 نقطة

2- بيراميدز - 76 نقطة

3- الزمالك - 55 نقطة

4- المصري - 52 نقطة

5- مودرن سبورت - 51 نقطة

6- سموحة - 51 نقطة

7- زد أف سي - 47 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة

9- إنبي - 43 نقطة

10- الاتحاد السكندري - 41 نقطة

11- طلائع الجيش - 39 نقطة

12- الجونة - 36 نقطة

13- البنك الأهلي- 35 نقطة

14- الإسماعيلي - 33 نقطة

15- فاركو - 32 نقطة

16- بلدية المحلة - 27 نقطة

17- المقاولون العرب - 26 نقطة

18- الداخلية - 19 نقطة

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