زد يقهر المصري ويقترب من مراكز الصدارة بالدوري

حقق فريق زد الفوز ضد نظيره المصري بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما حاليا على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري المصري للموسم الجاري 2023-2024

تشكيل المصري ضد زد

ضم تشكيل فريق المصري ضد نظيره زد كل من :

حراسة المرمي: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي ، باهر المحمدي ، عمرو موسى ، حسن علي

خط الدفاع: محمود حمادة ، أمادو با ، سمير فكري ، حسين فيصل ، محمد الشامي

خط الهجوم: صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة بدلاء المصري محمد شحاته ، عمرو سعداوي ، ايزي ايميكا ، يوسف الجوهري والثلاثي الناشئ حسام حسن ، أحمد فؤاد ، أحمد شرف.

تشكيل زد ضد المصري

ضم تشكيل فريق زد لمواجهة المصري بالجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري المصري على ستاد الجيش ببرج العرب كل من:

حراسة المرمي:علي لطفي

خط الدفاع: محمد إسماعيل ، مصطفى العش ، محمد أشرف ، أحمد سيد عبد النبي

خط الوسط: أحمد الصغيري ، بيتر موتوموسي ، ماتا ماجاسا ، عبد الرحمن البانوبي ، مصطفى زيكو

خط الهجوم: شادي حسين.

بدلاء زد ضد المصري:

عمرو حسام ، محمد سمير ، أحمد عاطف قطة ، مصطفى سعد ميسي ، عبد الله مجدي ، ديلسون كاموني، رأفت خليل ، اسلام عبد اللاه، محمد رضا.

ترتيب الدوري المصري

يستعرض الموجز في السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز زد علي المصري و طلائع الجيش علي الزمالك اليوم..

1- الأهلي - 84 نقطة

2- بيراميدز - 76 نقطة

3- الزمالك - 55 نقطة

4- المصري - 52 نقطة

5- مودرن سبورت - 51 نقطة

6- سموحة - 51 نقطة

7- زد أف سي - 50 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة

9- إنبي - 43 نقطة

10- طلائع الجيش - 42 نقطة

11- الاتحاد - 41 نقطة

12- الجونة - 36 نقطة

13- البنك الأهلي- 35 نقطة

14- الإسماعيلي - 33 نقطة

15- فاركو - 32 نقطة

16- بلدية المحلة - 27 نقطة

17- المقاولون العرب - 26 نقطة

18- الداخلية - 19 نقطة

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