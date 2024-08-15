كواليس احتفال نادي الشمس بالبطل الأولمبي أحمد الجندي

قام مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة دكتور أسامة أبو زيد منح البطل الأوليمبي أحمد الجندي صاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس مكافأة مالية خلال حفل تكريمه بالنادي اليوم .

وأهدى أبوزيد الإنجاز الذى حققه لاعب الشمس إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يدعم الأبطال والبطولات المصريين فى جميع الألعاب ووقت الانكسارات قبل الانتصارات.

إنجًاز تاريخيً لـ أحمد الجندي في أولمبياد باريس

حقق أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث إنجازاً تاريخياً في أولمبياد باريس بفوزه بالميدالية الذهبية وكسر الرقم القياسي العالمي بتصدره الترتيب بإجمالي 1555 نقطة، حيث كان قد حقق الرقم الأولمبي بـ 1516 نقطة يوم الجمعة وبعدها كسر الرقم العالمي بذات النقاط.

أحمد الجندي يتوج بثالث ميداليات مصر في أولمبياد باريس 2024

هذه الميدالية هي الثالثة لمصر في ، حيث حصلت البعثة المصرية على ذهبية الجندي وفضية سارة سمير وبرونزية محمد السيد، مما رفع رصيد مصر إلى 9 ميداليات ذهبية في تاريخ الأولمبياد.

أحمد الجندي الذي فاز بالفضية في أولمبياد طوكيو السابقة، أصبح سابع رياضي مصري يحقق ميداليتين أولمبيتين.

من هو أحمد الجندي؟

يستعرض “الموجز” أبرز المعلومات عن أحمد الجندي المتوج بذهبية الخماسي الحديث في أولمبياد باريس2024

أحمد الجندي، الذي ولد في 1 مارس 2000 ويبلغ الآن 24 عامًا، يلعب في نادي الشمس. بدأ مشواره الرياضي في سن صغير نتيجة نصيحة طبيب والدته للتغلب على مشاكل الحساسية، حيث بدأ بتدريبات السباحة.

والدته تعرفت على رياضة الخماسي الحديث وأعجبت بها، فشجعته على الانضمام لها حيث أصبح بطلا في هذه الرياضة. بدأ مشواره في الخماسي الحديث عندما كان عمره 6 سنوات في نادي طلائع الجيش، ثم انتقل إلى نادي الصيد قبل الانضمام لنادي الشمس عام 2017.

إنجازات أحمد الجندي بعد ذهبية باريس 2024

حقق أحمد الجندي العديد من الإنجازات في مسيرته الرياضية، منها فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب والناشئين، وفي أولمبياد الشباب في عام 2018. كما حصل على جوائز متنوعة من بينها جائزة أفضل رياضي عامي 2018 و2019.

تألقه الرياضي لم يمنعه من التفوق الدراسي، إذ يدرس في كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. شقيقه الأصغر محمد يمارس أيضًا رياضة الخماسي الحديث، ومن أحلامهما الوصول معًا إلى منصة التتويج في الأولمبياد.

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