التشكيل المتوقع لـ مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

عشاق كرة القدم الإنجليزية علي موعد مع الإثارة والمتعة عبر متابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره فولهام علي ملعب أولد ترافورد في الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2024-2025 في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام

يمكنك متابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويقوم بمهمة التعليق على اللقاء المعلق خليل البلوشي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد فولهام

من المنتظر أن يدفع مانشستر يونايتد، بالتشكيل التالي في مباراتهم الأولي في الدوري الإنجليزي ضد فولهام..

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز - جوني إيفانز - هاري ماجواير- ديوجو دالوت

خط الوسط: كوبي ماينو - ماسون ماونت - كاسيميرو

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند - أماد ديالو

مواجهات مثيرة بين مانشستر يونايتد و فولهام

سبق وأن التقى مانشستر يونايتد ضد نظيره فولهام في 33 لقاء شهدت فوز مانشستر يونايتد في 22 لقاء بينما حقق فولهام الفوز في 4 لقاءات وحضرت التعادلات في 7 مباريات.

تشكيل فولهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: بيرد لينو.

خط الدفاع: أنتوني روبينسون - كالفين باسي - عيسى ديوب - كيفين مبابو.

وسط الملعب: تيم ريم - أليكس أيوبي - هاريسون ريد.

خط الهجوم: هاري ويلسون - رودريجو مونيز - أداما تراوري.

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