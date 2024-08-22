سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 22-8-2024.. عيار 18 الأن

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس.. لا يزال سعر جرام الذهب يشهد حالة تقلبات مستمرة، وهو الأمر الذي يشغل بال الكثير من المصريين المقبلين على الشراء كونه يعد الملاذ الأمن للإستثمار .

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 22-8-2024.. عيار 18 الأن



ويترقب المقبلين على شراء الذهب اخر تطورات سعر المعدن الأصفر اليوم الخميس 22 اغسطس 2024 ، لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب في مصر



ويسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 22 أغسطس 2024 في مصر 2974 جنيها للشراء، و2962 جنيها للبيع، وذلك بحسب مؤسسة " جولد بيليون " .

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

ويسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 22 أغسطس 2024 ، 27760 جنيها للشراء ، و 27740 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 18 الأن

سعر الذهب اليوم بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب العالمي اليوم عند 2512 دولار للأونصة للشراء و2511.5 دولار للبيع .

سعر الذهب اليوم بالدولار

موعد هبوط أسعار الذهب

من ناحية اخرى تشير توقعات الشعبة العامة للذهب إلى أن أسعار الذهب العالمية قد تستمر في الارتفاع على المدى القصير، خاصة مع توقعات خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

و يعتمد انخفاض الأسعار على استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية والقرارات المالية المستقبلية.



إقرأ أيضا ..

توقعات أسعار الذهب شهر سبتمبر 2024 محليا وعالميا



البنك المركزي يكشف حقيقة مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي الأجنبي

