محافظة مطروح : 173 طالب تقدموا للحصول على منح دراسية

منح دراسية .. اختتمت لجنة المنح الدراسية في محافظة مطروح اليوم الخميس، استقبال طلبات الطلاب الراغبين في التقدم للحصول على منح دراسية للعام الدراسي الجامعي القادم 2024-2025. وجاءت تفاصيل العملية كالتالي:

تفاصيل طلبات الحصول علي منح دراسية :

عدد طلبات الحصول علي منح دراسية: تم تقديم 173 طلبًا للحصول على منح دراسية.



الحصول علي منح دراسية علمي علوم: 114 طلبًا.

الحصول علي منح دراسية علمي رياضيات: 41 طلبًا.

الحصول علي منح دراسية أدبي: 18 طلبًا.





أهداف الحصول علي منح دراسية :

توفير الكوادر البشرية: تسعى محافظة مطروح من خلال هذه المنح إلى تأهيل المزيد من أبناء المحافظة في تخصصات مختلفة، وذلك لدعم جهود التنمية في المحافظة وخدمة أهالي مطروح.

تعزيز التنمية: تهدف المنح إلى تزويد المحافظة بكوادر بشرية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والمساهمة في تقدم المحافظة.

الآلية والشروط:

فترة التقديم: كانت فترة استقبال الطلبات من يوم الأحد إلى الخميس، 18-22 أغسطس.

مكان التقديم: المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

الشروط: تم تحديد شروط التقديم كالتالي:

طلاب علمي علوم: الحصول على مجموع 83%.

طلاب علمي رياضيات والأدبي: الحصول على مجموع 72%.

الخطوات التالية:

الإعلان عن الحصول علي منح دراسية : سيتم الإعلان خلال ساعات عن عدد المنح الدراسية التي ستخصص للمحافظة، وذلك بناءً على الطلبات المقدمة والمقاييس المحددة.

التعاون مع الجامعات:

تنسيق مع الجامعات: تمت عملية التنسيق بين محافظة مطروح وعدد من الجامعات الأهلية والخاصة، لتوفير المنح الدراسية بما يتناسب مع احتياجات التنمية في المحافظة.

أهمية المنح الدراسية:

تعليم وتطوير: توفر المنح الدراسية فرصًا تعليمية للطلاب، مما يساعدهم على متابعة دراستهم في تخصصات مختلفة ويؤدي إلى تطوير قدراتهم ومهاراتهم.

مساهمة في التنمية المحلية: من خلال تأهيل الطلاب وتزويدهم بالتعليم اللازم، تساهم المنح في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمحافظة.

من المتوقع أن تعزز هذه المنح الدراسية من فرص التعليم في محافظة مطروح وتساهم في تطوير الكوادر المحلية التي ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

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