ميتفوتش.. سعر كيا سبورتاج 2024 في مصر بعد الانخفاض الأخير

سعر كيا سبورتاج 2024، أعلنت شركة كيا عن انخفاض ملحوظ في أسعار طراز سبورتاج موديل 2024 في السوق المصري، حيث شمل التخفيض جميع الفئات المتاحة. وقد شهدت أسعار الفئات المختلفة للسيارة كيا سبورتاج 2024 تراجعًا كبيرًا، مما يجعلها أكثر جاذبية للمشترين المحتملين.

سعر كيا سبورتاج 2024

في التفاصيل، تم تخفيض سعر الفئة الأولى من كيا سبورتاج 2024 بمقدار 310 ألف جنيه، ليصبح سعرها الجديد مليون و789 ألف و900 جنيه، بدلاً من 2 مليون و99 ألف و900 جنيه. بينما انخفض سعر الفئة الثانية بقيمة بلغت 330 ألف جنيه، ليصل سعرها الجديد إلى مليون و919 ألف و900 جنيه، مقارنة بـ 2 مليون و249 ألف و900 جنيه سابقًا.

أما الفئة الثالثة فقد شهدت تخفيضًا قدره 400 ألف جنيه، ليصبح سعرها 2 مليون و49 ألف و900 جنيه بدلاً من 2 مليون و449 ألف و900 جنيه. في حين انخفضت أسعار الفئة الرابعة بنسبة تصل إلى 440 ألف جنيه، حيث أصبح سعرها الجديد 2 مليون و159 ألف و900 جنيه، بعد أن كان 2 مليون و599 ألف و900 جنيه.

وبالنسبة للفئة الخامسة، فقد تم تخفيض سعرها بمقدار 430 ألف جنيه، ليصبح سعرها الجديد 2 مليون و219 ألف و900 جنيه بدلاً من 2 مليون و649 ألف و900 جنيه. كما شهدت الفئة السادسة تخفيضًا قدره 410 ألف جنيه، ليصل سعرها إلى 2 مليون و289 ألف و900 جنيه بدلاً من 2 مليون و699 ألف و900 جنيه.

سعر كيا سبورتاج 2024

المواصفات الفنية للسيارة كيا سبورتاج 2024:

المحرك : رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو.

: رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو. القوة الإجمالية : 180 حصان.

: 180 حصان. عزم الدوران : 265 نيوتن متر.

: 265 نيوتن متر. ناقل السرعات: أوتوماتيك بـ7 سرعات (DCT).

تأتي كيا سبورتاج 2024 مزودة بعدد من المواصفات التقنية المتقدمة التي تعزز من أداء السيارة وتجعلها خيارًا مميزًا في فئتها. يتوقع أن يساهم هذا التعديل في الأسعار في زيادة الطلب على السيارة في السوق المصري، حيث توفر الشركة الآن عروضًا جذابة على جميع فئات الطراز.

أبرز مميزات سبورتاج 2024

نموذج هجين ممتاز: يتميز بأداء ممتاز واقتصادية في استهلاك الوقود بفضل تقنية الهجين.

مقصورة داخلية مريحة: توفر مقصورة مريحة للركاب مع مقاعد مريحة ومساحة وفيرة للأرجل.

سعر كيا سبورتاج 2024

القوة والأداء في كيا سبورتاج 2024

تأتي كيا سبورتاج 2024 بثلاثة خيارات مختلفة من المحركات تقدم مجموعة متنوعة من القوة والأداء وهي كالآتي:-

محرك كيا سبورتاج الأول

نوع المحرك: بنزين تيربو.

عدد الأسطوانات: 4.

سعة المحرك: 1.6 لتر.

ناقل الحركة: أوتوماتيك دبل كلتش DCT.

عدد سرعات ناقل الحركة: 7.

نظام القيادة: رباعي 4WD.

القوة: 180 حصان.

عزم الدوران: 270 نيوتن متر.

كفاءة استهلاك الوقود: 16.1 كم/ لتر.

سعة خزان الوقود: 54 لتر.

محرك كيا سبورتاج الثاني

نوع المحرك: بنزين.

عدد الأسطوانات: 4.

سعة المحرك: 2.0 لتر.

ناقل الحركة: أوتوماتيك عادي.

عدد سرعات ناقل الحركة: 6.

نظام القيادة: أمامي FWD.

القوة: 159 حصان.

عزم الدوران: 192 نيوتن متر.

كفاءة استهلاك الوقود: 14.7 كم/ لتر.

سعة خزان الوقود: 54 لتر.

هذا المحرك يتميز بكفاءة استهلاك الوقود الجيدة والقوة المعتدلة مما يجعلها خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يهتمون بتوفير الوقود.

محرك كيا سبورتاج الثالث