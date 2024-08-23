آخر تحديث لسعر الريال السعودي اليوم الجمعة 23-8-2024

سعر الريال السعودي ..استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024، وسجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 12.96 جنيهًا للشراء و13.01 جنيهًا للبيع, وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات.

‎الريال السعودي بكام مصري؟

أثار استقرار أسعار العملات تساؤلات العديد من المواطنين حول حركة سعر الريال السعودي, وترصد جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 23-8-2024, وفقًا لشاشات عرض أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 12.96 جنيهًا للشراء و13.01 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة إلى 12.96 جنيهًا للشراء و13.01 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر عند 12.96 جنيهًا للشراء و13.02 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي 12.92 جنيهًا للشراء و13.02 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر صرف الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 12.94 جنيهًا للشراء و13.03 جنيهًا للبيع.

سعر الريال في البنك المصري لتنمية الصادرات

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات إلى 12.91 جنيهًا للشراء و13.02 جنيهًا للبيع.

سعرالريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد 12.56 جنيهًا للشراء و13.02 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

حقق سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 12.97 جنيهًا للشراء و13.02 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى 12.99 جنيهًا للشراء و13.02 جنيهًا للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي عند 12.93 جنيهًا للشراء و13.02 جنيهًا للبيع.

الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في بنك قطر الوطني

حافظ سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني على استقراره، ليصل إلى 12.90 جنيهًا للشراء و13.03 جنيهًا للبيع.

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