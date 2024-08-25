رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الثاني.. التفاصيل والخطوات

يبحث طلاب التعليم الفني الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024، لمعرفة درجاتهم فور اعتماد النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الثاني

يشغل موضوع رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الثاني اهتمام الكثير من الطلاب، إذ يتساءلون عن كيفية الوصول إلى النتائج. يمكن الحصول على الدرجات فور اعتمادها من الوزارة من خلال الرابط الرسمي المخصص لذلك.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2024

من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني قبل 31 أغسطس 2024، بدأت بالفعل مراكز التصحيح والمراجعة أعمالها منذ بدء الامتحانات، وذلك لتسريع عملية الإعلان عن النتائج.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الثاني:

-الدخول إلى الموقع الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2024.

إدخال رقم الجلوس واختيار الشعبة (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) من خلال الضغط هنا.

-ستظهر النتيجة بشكل تفصيلي موضحًا الدرجات التي حصل عليها الطالب في كل مادة.

نتائج الدور الأول 2024: وكانت الوزارة قد اعتمدت نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول في 10 يوليو 2024، حيث بلغت نسبة النجاح 70.9% للنظامين 3 و5 سنوات. تقدم للامتحانات حوالي 790,625 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 558,018 طالبًا، بينما خاض نحو 197,817 طالبًا امتحانات الدور الثاني.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024: وفي سياق آخر، نقدم لكم الحد الأدنى لمؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات زراعي وفقًا للعام الماضي:

زراعة الوادي الجديد: 95.20%

زراعة المنصورة: 92.00%

تربية كفر الشيخ: 91.40%

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية: 90.71%

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق (علوم زراعية): 88.85%

زراعة المنوفية بشبين الكوم: 88.40%

زراعة بنها بمشتهر: 88.20%

تربية المنيا: 87.80%

تربية طنطا: 87.36%

تربية دمنهور: 87.27%

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