اعرف الآن ضوابط وقف قيد الطالب المنقطع عن الدراسة 2024 - 2025

أصدرت المديريات التعليمية تعليمات جديدة للإدارات التعليمية بشأن القرار الوزاري الخاص بتقييم طلاب المرحلة الابتدائية وتحديد أوائل الطلاب، بالإضافة إلى قرار وقف قيد الطالب المنقطع عن الدراسة عن الدراسة والطلاب الضعاف، وذلك استعدادًا للعام الدراسي المقبل 2024-2025، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

ضوابط وقف قيد الطلاب المنقطعين عن الدراسة

أوضحت المديريات التعليمية أنه في حال انقطاع التلميذ عن الدراسة من الصف الأول إلى السادس الابتدائي لمدة عامين دراسيين متتاليين، يتم وقف قيده وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 19 و20 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته. الطالب المنقطع لن يتم تصعيده إلى الصف الأعلى حتى يعود إلى المدرسة لإتمام دراسته، ويتم حينها إجراء امتحان تحديد مستوى للطالب بإشراف التوجيه الفني المختص بالإدارة التعليمية، على أن يتم مراعاة ألا يتجاوز الطالب زملاءه في الصف عند انقطاعه.

برامج علاجية للطلاب الضعاف

بالنسبة للطلاب الذين يعانون من ضعف في التحصيل الدراسي، أكدت المديريات أن كل مدرسة يجب أن تضع خطة تحسين تتضمن برامج علاجية موجهة للتلاميذ الضعاف من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي. هذه البرامج تعتمد على نتائج التقييم التكويني للتلاميذ، لكنها لا تُعتبر اجتيازًا للتلميذ الراسب في امتحانات الدور الثاني.

تحديد أوائل الطلاب

فيما يخص تحديد أوائل الطلاب، سيتم الاختيار بناءً على مجموع درجات المواد الأساسية، سواء على مستوى المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية.

العام الدراسي الجديد 2024-2025

وفقًا للخريطة الزمنية التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيبدأ العام الدراسي الجديد في 21 سبتمبر 2024. ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في 11 يناير 2025، مع بدء إجازة نصف العام في 25 يناير 2025. أما الفصل الدراسي الثاني، فسيبدأ في 8 فبراير 2025، على أن تبدأ امتحانات النقل والشهادة الإعدادية في 24 مايو 2025، وامتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو 2025، بينما ستنطلق امتحانات الثانوية العامة في 14 يونيو 2025.

هذه التوجيهات تهدف إلى تنظيم العملية التعليمية وضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب، بما في ذلك الذين يحتاجون إلى دعم إضافي أو الذين يواجهون تحديات في الاستمرار في التعليم.

اقرأ أيضا:

التعليم ترصد حالتي غش خلال امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة الدور الثاني

بالإجابات والأسئلة.. تداول صور امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني