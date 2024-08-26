التعليم ترصد حالتي غش خلال امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني تمكن من رصد حالتي غش خلال امتحان اللغة الأجنبية الأولى، حيث تم ضبط طالبين في لجنة بإدارة البدرشين التعليمية بمحافظة الجيزة في أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن التحفظ على الهواتف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وموقع “الموجز” يكشف كافة التفاصيل الخاصة بالامتحانات.

متحان اللغة الأجنبية الأولى

بيان وزارة التربية والتعليم بشأن الامتحانات

شددت وزارة التربية والتعليم على عدم استخدام الطلاب لأي وسائل غش، مؤكدة على التصدي لأي محاولات غش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني ، من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الثاني غداً الثلاثاء 27 أغسطس 2024، في مادة الاقتصاد في الفترة الأولى ومادة الإحصاء في الفترة الثانية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا أدوا امتحان مادة مقاييس المفاهيم الجيولوجيا في الفترة الأولى، في حين يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى.

عدد الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة الإنجليزية

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الثانوية العامة أدوا بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحانات الدور الثاني لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، في الفترة الأولى، أدي الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث بلغ عددهم 12,102 طالب وطالبة.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية في الفترة الأولى بعدد طالبين، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) في الفترة الثانية بعدد طالبين أيضًا.

متحان اللغة الأجنبية الأولى

جميع مراحل امتحانات الدور الثاني

قبل بدء الامتحانات، حرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية في غرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين لجان السير في جميع المحافظات.

وأكد نائب الوزير متابعة جميع مراحل امتحانات الدور الثاني، بدءاً من طباعة الأسئلة، مروراً بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان، ثم لجان سير الامتحان ولجان النظام والمراقبة.

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