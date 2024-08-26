خبير تربوي تعليقا علي قرارات التعليم بشأن تقييمات درجات أولى وثانية ثانوي : تبعد الطالب عن الدروس الخصوصية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن كيفية تقييمات درجات أولى وثانية ثانوي في العام الدراسي الجديد وفقا للضوابط التالية :





تقييمات درجات أولى وثانية ثانوي



تقييمات درجات أولى وثانية ثانوي.. يُحسب درجة كل مادة دراسية بنسبة 100%.



تقييمات درجات أولى وثانية ثانوي .. يُحسب تقييم الطالب في المادة بنسبة 30% لكل فصل دراسي.



تقييمات درجات أولى وثانية ثانوي .. في الفصل الدراسي الأول، يؤدي الطالب 3 اختبارات:



اختبار شهر بنسبة 15% من درجة المادة للمنهج المدرس.

اختبار الشهر الثاني بنسبة 15% من درجة المادة.

اختبار نهاية الفصل بنسبة 30% من الدرجة الكلية للمادة.



تقييمات درجات أولى وثانية ثانوي.. يكون إجمالي درجات الاختبارات خلال الفصل الواحد 60% من الدرجة الكلية للمادة.



تقييمات درجات أولى وثانية ثانوي .. تُخصص نسبة 40% من درجة التقييم لأعمال السنة وتوزع كالتالي:



السلوك والمواظبة بنسبة 10%.

كشكول الحصة والواجب بنسبة 15%.

التقييم الأسبوعي بنسبة 15%.



يُحتسب مجموع درجات الطالب في المادة بضرب متوسط درجته النهائية في المادة بنسبة 100 وتقسيمه على 100.

هذا النظام يهدف إلى تقديم تقييم شامل للطلاب يشمل الأداء في الاختبارات وأعمال السنة على مدار العام الدراسي.



وزارة التربية والتعليم

خبير تربوي تعليقا علي قرارات التعليم بشأن تقييمات أولى وثانية ثانوي : تبعد الطالب عن الدروس الخصوصية

من جانبه أكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ علم المناهج في جامعة عين شمس، أن توزيع الدرجات علي كافة الأنشطة التعليمية اتجاه تربوي حديث يجعل الطالب معتمدا علي نفسه نشطا مشاركا يتعرف علي قدراته ويعالج اخطاءه في حينها.

وأضاف الدكتور حسن شحاتة في تصريح خاص لـ “الموجز ” أن توزيع الدرجات علي كافة الانشطة التعليمي يجعل الطالي يتعرف علي تقدمه اولا باول وباستمرار ويربطه بالانتظام في الدراسة والحضور والمواظبة وعمل الواجبات بنفسه وممارسة الانشطة التي تحقق له عوئدة تعليمية وتربوية مستهدفة .

وتابع الدكتور حسن شحاتة، أن توزيع الدرجات علي كافة الانشطة التعليمي من شأنه أن يبعد الطالب عن السناتر والمعلم الخصوصي ويساعده معلم الفصل في عمل ملفات لانجازاته ومناحي ابداعاته لامكانية متابعته ورعايته بعد اكتشاف قدراته الحقيقية كل ذلك يتطلب مساندة ومتابعة من الاباء، لافتا إلي أن التقويم الشامل والمستمر غاية التربيةالحديثة .



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