بالتفاصيل.. متى تبدا اختبارات الكليه الحربيه 2024؟

يتساءل طلاب الثانوية العامة عن متى موعد اختبارات الكليه الحربيه 2024؟ حيث تعد مرحلة حاسمة في عملية القبول بالكلية، وتبدأ بعد استكمال عملية تقديم الملفات من قبل الطلاب المتقدمين.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل للرد على تساؤلات متى تبدا اختبارات الكليه الحربيه 2024؟ بالإضافة إلى معرفة الشروط طريقة التقديم لاختبارت الكلية الحربية وهي كالتالي:

متى تبدا اختبارات الكليه الحربيه 2024؟

ومن المقرر أن تبدأ اختبارات الكليه الحربيه و فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق في مقر الكلية الحربية بمصر الجديدة ابتداءً من يوم السبت الموافق 27-07-2024 وحتى يوم الخميس الموافق 19-09-2024.

اختبارات الكلية الحربية

لذلك يجب على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في عامي 2023 أو 2024 مراعاة توقيت سحب الملفات، سيتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف، ثم سيتم تصحيح النتائج واعتمادها، وإرسال رسائل نصية للطلاب الناجحين والراسبين.

شروط اختبارات الكليه الحربيه 2024

تبدأ اختبارات الكليه الحربيه 2024 بـ اختبار الصفات الشخصية، وهو الاختبار الأول الذي يخضع له الطلاب بعد تقديمهم الملفات، يهدف هذا الاختبار إلى تقييم القدرات الشخصية والنفسية للمتقدمين من خلال مجموعة من الأسئلة المتنوعة.

الكلية الحربية

بعد اجتياز اختبارات الكليه الحربيه 2024 في الصفات الشخصية، يتلقى الطالب رسالة نصية تحتوي على موعد الفحص الطبي، وهو الاختبار الثاني في سلسلة الاختبارات، يشمل الفحص الطبي مجموعة من الاختبارات التفصيلية التي تهدف إلى التحقق من الحالة الصحية للمتقدمين والتأكد من توافقهم مع المعايير الصحية المطلوبة للقبول في الكلية الحربية.

يلي الفحص الطبي اختبارات اللياقة البدنية، التي تُعد من أهم مراحل التقييم، حيث يخضع المتقدمون لعدة تمارين واختبارات بدنية للتأكد من جاهزيتهم البدنية للالتحاق بالكلية. تشمل هذه الاختبارات تمارين الجري، والضغط، والقفز، وغيرها من التمارين التي تقيس مستوى اللياقة البدنية للمتقدمين.

علاوة على ذلك، تُجرى اختبارات نفسية لتقييم قدرة المتقدمين على التعامل مع الضغوط النفسية والتحديات التي قد تواجههم خلال فترة التدريب والدراسة في الكلية الحربية، تهدف هذه الاختبارات إلى اختيار الطلاب الذين يمتلكون المرونة النفسية والقدرة على العمل تحت الضغط.

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