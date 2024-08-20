كل ما تريد معرفته عن اختبارات الكلية الحربية 2024.. «إليك الشروط»

كل ما تريد معرفته عن اختبارات الكلية الحربية 2024.. يحلم العديد من طلاب الثانوية العامة بالالتحاق بالكلية الحربية بعد انتهائهم من المرحلة الدراسية والدخول في مرحلة جديدة من حياتهم.

وفيما يلي الشروط والاختبارات اللازمة للقبول في الكلية الحربية لعام 2024، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

الكلية الحربية 2024

شروط الالتحاق بالكلية الحربية 2024:

شهادة الثانوية العامة: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. العمر: يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 21 عامًا بحلول الأول من أكتوبر في سنة التقديم. اللياقة الطبية: يجب أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا وأن يجتاز جميع الفحوصات الطبية المطلوبة. الطول والوزن: يجب أن يتناسب طول المتقدم ووزنه مع المعايير المحددة من قبل الكلية.

اختبارات الكلية الحربية 2024

1. اختبار الصفات الشخصية:

يُجرى هذا الاختبار بعد تقديم طلب الملف في الكلية الحربية، ويتكون من 100 سؤال يجب الإجابة عليها في عشر دقائق، تغطي مجالات مثل التاريخ والجغرافيا والعلوم بالإضافة إلى معلومات شخصية.

2. الكشف الطبي:

بعد اجتياز اختبار الصفات الشخصية، يخضع الطالب لكشف طبي شامل على يد أطباء متخصصين. يجب على الطالب أن يكون صائمًا في اليوم المخصص للكشف الطبي. يشمل اليوم الأول الكشف على الأجزاء الظاهرية مثل الجراحة، الرمد، العظام، وقاع العين. في اليوم الثاني، يتم إجراء تحاليل شاملة مثل الدم والبول، بالإضافة إلى الأشعة على الصدر.

تعليمات قبل الكشف الطبي:

تنظيف الأذن والأسنان جيدًا.

قص شعر الرأس والإبط والعانة بالكامل.

تجنب تناول أي عقاقير لمدة ثلاثة أيام قبل الكشف الطبي.

إذا كان الطالب يرتدي نظارة، فيجب إحضارها معه.

اختبارات الكلية الحربية 2024

3. اختبار اللياقة البدنية:

يتضمن اختبار اللياقة البدنية عدة مراحل مثل اختبارات اللياقة العامة، السباحة، واختبارات الثقة.

تعليمات لاختبار اللياقة البدنية:

الحضور في المكان المحدد قبل الموعد بساعة على الأقل، حيث تبدأ الاختبارات من الساعة السادسة صباحًا.

ارتداء الملابس الرياضية المناسبة مع حذاء رياضي خفيف.

4. اختبار القدرات النفسية والمعلومات العامة:

يهدف هذا الاختبار إلى قياس القدرات النفسية والعصبية للمتقدم، والتأكد من قدرته على التحمل.

5. كشف الهيئة:

يُعد كشف الهيئة آخر مراحل الاختبارات، حيث يواجه الطالب لجنة لتقييم مدى ملاءمته للالتحاق بالكلية الحربية. يتم خلاله مناقشة الطالب حول دوافعه ورغبته في الالتحاق بالكلية.

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