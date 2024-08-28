ارتفاع أسعار البن في مصر بنسبة 50%.. والشعبة تكشف تفاصيل هامة

كشف عمرو فوزي، نائب رئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية المصرية، عن ارتفاع أسعار البن في مصر بنسبة 50% منذ بداية العام الجاري، حيث بلغ سعر الطن نحو 600 ألف جنيه مقارنة بـ 400 ألف جنيه في نهاية العام الماضي. ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

أسباب ارتفاع أسعار البن

أرجع فوزي هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الإنتاج الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار والمحروقات، مما أثر بشكل مباشر على أسعار البن في الأسواق المحلية.

توقعات بمزيد من الارتفاع في أسعار البن

أوضح فوزي أنه يتوقع استمرار زيادة أسعار البن خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن القهوة تحتل مكانة مهمة لدى المصريين.

أهمية القهوة لدى المصريين وتحديات الأسعار العالمية

أضاف رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية أن القهوة تمثل جزءاً هاماً من حياة المصريين. وأشار إلى أنه سبق وتم تخفيض أسعار البن مع انخفاض سعر الدولار، ولكن الأسعار العالمية للبن تواصل الارتفاع، مما يعوق أي تخفيض إضافي.

تأثير التغيرات المناخية على محصول البن

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" مع الإعلامية هدير أبو زيد، ذكر فوزي أن الارتفاعات في بورصة لندن والتغيرات المناخية الكبيرة أدت إلى انخفاض محصول البن بنسبة 15% هذا العام، مما تسبب في أضرار جسيمة للمحاصيل وخسائر كبيرة للمزارعين، وخاصة في المناطق التي تعاني من الجفاف.

أسعار البن في الأسواق المحلية

وأوضح فوزي أن سعر كيلو البن في الأسواق المحلية يتراوح حاليًا بين 400 جنيه للبن السادة و500 إلى 520 جنيهًا للبن المحوج بالحبهان. وأكد أن جودة البن المتاح في السوق جيدة، على الرغم من مخاوف البعض من حالات الغش، مشيرًا إلى أن هذه الحالات نادرة وتأتي من فئة دخيلة على المهنة.

الجفاف وتأثيره على محصول البن

أشار فوزي إلى أن الجفاف الشديد نتيجة التغيرات المناخية تسبب في أضرار كبيرة لمحصول البن، مع انخفاض محصول البن الفيتنامي بنسبة 15% هذا العام، مما زاد من الضغط على الأسعار العالمية والمحلية.

مخاوف من حالات غش البن

وفيما يتعلق بمخاوف الغش، أكد فوزي أن البن المتاح في السوق ذو جودة عالية، وأن حالات الغش نادرة وتقوم بها فئة قليلة من الدخلاء على المهنة، الذين يهدفون إلى تحقيق أرباح سريعة دون أن يكون لهم مكانة أو عنوان ثابت.

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