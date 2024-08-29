شروط القبول والأوراق المطلوبة لكلية التربية النوعية 2024.. كل ما يحتاجه الطلاب
مع اقتراب العام الدراسي الجديد، يبحث طلاب الثانوية العامة عن شروط القبول في كلية التربية النوعية لعام 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.
الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية النوعية 2024 لطلاب الشعبة الأدبية
شهدت كليات التربية النوعية في الجامعات الحكومية هذا العام تحديد الحدود الدنيا للقبول على النحو التالي:
- تربية نوعية القاهرة: 271 درجة
- تربية نوعية عين شمس: 260.5 درجة
- تربية نوعية الإسكندرية: 254.5 درجة
- تربية نوعية طنطا: 246 درجة
- تربية نوعية المنصورة: 246 درجة
- تربية نوعية بنها: 246 درجة
- تربية نوعية الفيوم: 243.5 درجة
- تربية نوعية الزقازيق: 242.5 درجة
- تربية نوعية كفر الشيخ: 242 درجة
- تربية نوعية المنوفية (أشمون): 239.5 درجة
- تربية نوعية المنصورة (منية النصر): 237.5 درجة
- تربية نوعية دمنهور (رياض أطفال بالنوبارية): 237.5 درجة
- تربية نوعية بورسعيد: 236.5 درجة
- تربية نوعية أسيوط: 236 درجة
- تربية نوعية المنصورة (ميت غمر): 235.5 درجة
- تربية نوعية المنيا: 235 درجة
- تربية نوعية أسوان: 233.5 درجة
- تربية نوعية جنوب الوادي: 232.5 درجة
- تربية نوعية دمياط: 232 درجة
- تربية نوعية مطروح: 231.5 درجة
- تربية نوعية سوهاج: 230.5 درجة
الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التربية النوعية 2024
- أصل شهادة الثانوية العامة.
- أصل شهادة ميلاد حديثة.
- 8 صور شخصية حديثة.
- 2 صورة من بطاقة الرقم القومي.
- بطاقة ترشيح الطالب.
- إفادة النجاح في اختبار القدرات للأقسام التي تتطلب ذلك.
- إيصال دفع مصروفات التقديم.
- نموذج 6 جند و2 جند للذكور.
- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
شروط القبول بكلية التربية النوعية 2024
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- تحقيق الحد الأدنى من درجات القبول المحددة للكلية.
- اجتياز اختبار القدرات في الأقسام التي تتطلب ذلك، مثل قسم التربية الفنية والموسيقية.
- اجتياز الاختبارات النفسية والجسدية التي تقيم الحالة الصحية والمستوى البدني للطلاب.
- النجاح في جميع المقابلات الشخصية التي تقيم مدى ملاءمة الطالب لمهنة التدريس.
- سداد الرسوم الدراسية وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الجامعة.
بمتابعة هذه الخطوات واستيفاء الشروط المطلوبة، يمكن للطلاب تأمين مقعدهم في كلية التربية النوعية والانطلاق في مسيرتهم الأكاديمية بنجاح
اقرأ أيضا:
بالخطوات.. طريقة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2024 (فيديو)