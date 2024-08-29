مواعيد مباريات اليوم الخميس 29-8-2024 في الدوري السعودي

يستعرض «الموجز»، مواعيد مباريات الدوري السعودي، اليوم الخميس 29-8-2024، والتي تقام على العديد من الملاعب السعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعود.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الرياض - الخلود

تقام أولى مباريات اليوم من الدوري السعودي، بين الفريق الأول لكرة القدم لنادي الرياض، مع نظيره الخلود، في الساعة 6:55 مساءً، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

ولم يسبق للفريقين مواجهة بعضهما في دوري المحترفين، وكانت أولى المباريات بينهما في دوري الدرجة الثانية 24 نوفمبر 2017، وانتهت للخلود برباعية نظيفة.

ويبحث الفريقين عن تحقيق الانتصار، حيث تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مع نظيرة الرياض، بنتيجة 3-3، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز، خلال الموسم الجديد بالجولة الأولى من الدوري السعودي.

بينما خسر فريق الخلود، من الاتحاد، في الوقت القاتل من المباراة، بالدقيقة 94، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0، على ملعب مدينة الملك عبدالله.

ويأتي الرياض في المركز 11 من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد نقطة واحدة فقط، بينما يختل الخلود المركز قبل الآخير 14، بدون نقاط.

فريق الرياض

الشباب - الخليج

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، لمواجهة نظيره الشباب، الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري السعودي.

وكان قد حقق فريق الخليج، والذي يلعب ضمن صفوفه،محمد شريف، لاعب النادي الأهلي السابق، الفوز على نظيره فريق ضمك، والذي يضم لاعب الوسط طارق حامد.

بينما خسر الشباب، من فريق الاتفاق، بنتيجة 0-1،على استاد الأمير خالد بن سلطان، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

ويحتل فريق الخليج، المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 3 نقاط، بينما يأتي الشباب في المركز 13، بدون نقاط.

الاتحاد - التعاون

يجمع استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، المباراة بين الاتحاد والتعاون، في الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وفاز الاتحاد على نظيره الخلود، بنتيجة 1-0، خلال الجولة الأولى، وأيضًا حقق فريق التعاون الفوز على الفيحاء، بنتيجة 1-0.

ويأتي فريق الاتحاد في المركز 8 من جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يحتل التعاون المركز 7.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الخميس 29-8-2024 في الدوري السعودي

تنقل قنوات SSC، مباريات الدوري السعودي، والتي تقوم بنقل المباريات بشكل حصري ومباشر عبر شاشتها.

إقرأ أيضًا:

الوحدة يفوز على العروبة بثنائية في دوري روشن السعودي

بمشاركة طارق حامد.. الهلال يهزم الضمك بريمونتادا ويتصدر الدوري السعودي

