التشكيل الرسمي لمباراة الرياض والخلود في الدوري السعودي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم لنادي الرياض، نظيره الخلود، اليوم الخميس في الساعة 6:55 مساءً، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وأعلن فريقي الرياض والخلود تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، من الموسم الجديد للدوري السعودي.

وجاء تشكيل الرياض أمام الخلود كالتالي:-

حراسة المرمى: ميلان بورغان.

خط الدفاع: عبدالإله الخيبري - أحمد عيسري - مرزوق تمبكتي - يزيد البكر.

خط الوسط: لوكاس كال - أنطونيو توزي - إبراهيم بايش.

خط الهجوم: فايز سليماني - بيرنارد مينساه - محمد كوناتيه.

تشكيل فريق الرياض

بينما ضم تشكيل الخلود أمام الرياض كل من:

حراسة المرمى: غروهي.

خط الدفاع: عبدالله الهوساوي - محمد جحفلي - ويليام.

خط الوسط: نوربرت جيومبر - حمدان الشمرانس - اليوم ديانق - عبدالرحمن السفري.

خط الهجوم: اليكس - ميزياني ماوليدا - جاكسون مونيكا.

مقاعد البدلاء: جاسم العشبان - محمد الشمري - عبدالله الرشيدي - جمعان الدوسري - رياض البرأهيم - محمد صوعان - همام الهمامي- عبدالملك الحربي - كيفين ندورام.

تشكيل فريق الخلود

ولم يسبق للفريقين مواجهة بعضهما في دوري المحترفين، وكانت أولى المباريات بينهما في دوري الدرجة الثانية، 24 نوفمبر 2017، وانتهت للخلود برباعية نظيفة.

ويبحث الفريقين عن تحقيق الانتصار، حيث تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مع نظيرة الرياض، بنتيجة 3-3، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز، خلال الموسم الجديد بالجولة الأولى من الدوري السعودي.

بينما خسر فريق الخلود، من الاتحاد، في الوقت القاتل من المباراة، بالدقيقة 94، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0، على ملعب مدينة الملك عبدالله.

ويأتي الرياض في المركز 11 من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد نقطة واحدة فقط، بينما يختل الخلود المركز قبل الآخير 14، بدون نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الرياض والخلود في الدوري السعودي

تنقل مباراة الرياض والخلود على شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمسابقة الدوري السعودي.

معلق مباراة الرياض والخلود في الدوري السعودي

أسندت قنوات SSC السعودية المباراة للمعلقين :

راشد الدوسري

عائد العصيمي

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