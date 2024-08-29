آخر مستجدات قضية زوجة تلقي بزوجها من الطابق الخامس

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في حادثة مقتل زوج إثر سقوطه من الطابق الخامس في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، والمتهمة فيها زوجته.

وقد أمرت النيابة بإعداد تقرير طبي مفصل لتحديد سبب الوفاة، وكلفت المباحث الجنائية بالإسراع في إنهاء التحريات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

تفاصيل الحادثة والتحريات الأولية

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بمصرع شاب في منطقة الهرم، وبانتقال رجال المباحث إلى موقع الحادث، عُثر على جثة شاب مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

أوضحت التحريات الأولية أن الحادث وقع بعد مشادة كلامية بين الزوجين بسبب خلافات أسرية. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الزوجة قد دفعت زوجها من شرفة الطابق الخامس، مما أدى إلى سقوطه ووفاته فورًا.

تمكنت قوات الأمن من القبض على الزوجة المتهمة ونقلها إلى ديوان قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقد أنكرت الزوجة التهم الموجهة إليها أمام النيابة، مؤكدة أنها لم تدفع زوجها من الشرفة، وزعمت أن الزوج فقد توازنه بسبب تأثير العقاقير المخدرة التي كان يتعاطاها.

أقوال الشهود وتطورات التحقيقات

أفاد نجل الضحية أن والدته قامت بدفع والده من الشرفة أثناء شجار بينهما، مما أدى إلى سقوطه من الطابق الخامس. كما أكد شقيق الضحية نفس الرواية، بينما أنكر المتهمة بشكل قاطع قيامها بدفع زوجها، مشيرة إلى أن سقوطه كان نتيجة لفقدانه توازنه بسبب تأثير المواد المخدرة.

تحركات الأجهزة الأمنية والنيابة

فور تلقي البلاغ، وجه اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم برئاسة العقيد محمد العدلي، مفتش مباحث الهرم، لمعاينة الموقع والتحقق من وجود شبهة جنائية.

أكدت التحريات التي قادها اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، أن الزوج المتوفى كان عاطلًا عن العمل ودائم التشاجر مع زوجته بسبب مصروفات المنزل. وتبين أيضًا أنه قام بتسوية معاشه مبكرًا.

الإجراءات القانونية

تم القبض على الزوجة بناءً على توجيهات النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة. وتواصل النيابة التحقيق في القضية لتحديد مدى مسؤولية الزوجة عن وفاة زوجها، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمها.

اقرأ أيضا:

تحديد 29 اغسطس للمرافعة ورفض طلبات الدفاع عن المضيفة التونسية المتهمة بإنهاء حياة طفلتها

الدفاع يقدم طلب رد المحكمة في قضية مضيفة الطيران التونسية التي انهت حياة صغيرتها