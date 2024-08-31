‎ يعد الاحتفال بـ المولد النبوي الشريف من أهم المناسبات الدينية التي ينتظرها المصريون بفارغ الصبر، ولذلك أصبح السؤال الأكثر بحثًا حاليًا هو متى يبدأ شهر المولد النبوي 2024؟؛ باعتباره أهم مناسبة دينية للكبار والأطفال، حيث تشهد العديد من الاحتفالات الواسعة تعبيراً عن حب المسلمين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقديراً لسيرته العطرة.

موعد شهر المولد النبوي

يستعرض الموجز في هذا التقرير موعد شهر المولد النبوي وفقًا لما حددته دار الإفتاء المصرية والبحوث الفلكية:

بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر ربيع الأول الذي يزداد تشريفًا وبهاء بمولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والذي تحدد موعده رسميًا دار الإفتاء المصرية بعد غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر صفر لعام 1446هـ، والذي يوافق 3 سبتمبر المقبل لعام 2024 م، وذلك بعد أن تستطلع الإفتاء هلال شهر ربيع الأول بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

غرة شهر ربيع الأول 1446هـ

تعلن دار الإفتاء غرة شهر ربيع الأول بعد التحقق من ثبوت الجهات المختصة شرعًا من رؤية هلال شهر ربيع الأول لعام 1446 هجريًا، وذلك وفقًا للرؤية البصرية الشرعية الصحيحة.

ووفقًا لثبوت رؤية الهلال ستحدد الإفتاء ما إذا كان اليوم التالي هو المتمم لشهر صفر وفقًا لما أفادت به الحسابات الفلكية، أو إذا كان اليوم التالي هو غرة شهر ربيع الأول وفي كلا الحالتين، سيحل موعد مولد النبي 2024 بعد 11 يومًا من غرة شهر ربيع الأول.

الحسابات الفلكية

أما بالنسبة للحسابات الفلكية، فتكون غرة شهر ربيع الأول للعام الهجري الحالي 1446 يوم 4 سبتمبر المقبل، وستكون عدة الشهر 30 يوماً وبذلك، سيكون المولد النبوي الشريف يوم 15 سبتمبر.

هلال شهر ربيع الأول

أوضحت البحوث الفلكية، أن هلال شهر ربيع الأول سيولد مباشرة في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 57 بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي يوم 3 سبتمبر المقبل (يوم الرؤية).

رؤية الهلال

ومن المقرر أن يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 21 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية. وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية، سيبقى الهلال الجديد في السماء لمدة تتراوح بين 20 و21 دقيقة.

حلوى المولد

تمثل حلوى المولد جزءاً لا يتجزأ من الاحتفالات المبهجة في المولد النبوي الشريف داخل مصر، حيث تنتشر في الأسواق والمحلات التجارية مجموعة متنوعة من الحلوى التي تحمل أشكالاً وألواناً مبهجة، وتعتبر هذه الحلوى رمزاً للفرح والسرور وتعبر عن محبة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم.

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