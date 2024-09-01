في 2 سبتمبر.. أحداث تاريخية لا تُنسى وقعت عبر التاريخ الميلادي

أحداث تاريخية لا تُنسى.. تزخر ذاكرة التاريخ في 2 سبتمبر بتراث غني من الأحداث الهامة التي شكلت مسار العالم، حيث شملت مجالات العلم، الأدب، والسياسة. تتخلد في هذا اليوم أسماء الشخصيات البارزة التي تولت الحكم، إضافة إلى العلماء والأدباء الذين تركوا بصمات لا تُمحى عبر اختراعاتهم وكتاباتهم. كما تشتمل الذكرى على الكوارث التي أثرت بعمق في البشرية.

ويقدم موقع "الموجز" قائمة مختصرة بأبرز هذه المحطات التاريخية.

في عام 1192، عقد ريتشارد قلب الأسد معاهدة صلح مع صلاح الدين الأيوبي، حيث احتفظ الصليبيون بشريط ساحلي يمتد من صور إلى يافا، وسمح صلاح الدين للحجاج والتجار بزيارة القدس.

في عام 1666، اندلع حريق في لندن استمر لمدة ثلاثة أيام، وأسفر عن تحويل أكثر من عشرة آلاف منزل إلى رماد.

في عام 1752، اعتمدت بريطانيا العظمى التقويم الغريغوري رسميًا، بعد ما يقرب من قرنين من تبنيه في معظم دول أوروبا الغربية.

في عام 1811، تأسست جامعة أوسلو تحت اسم جامعة فريدريك الملكية، تيمنًا بالملك فريدريك السادس ملك الدنمارك والنرويج. تُعد الجامعة أقدم جامعة في النرويج وتقع في العاصمة أوسلو، حيث مُنحت جائزة نوبل للسلام في أتريوم الجامعة بين عامي 1947 و1989، مما يجعلها الجامعة الوحيدة في العالم التي تشارك في منح جائزة نوبل.

في عام 1898، هُزمت قوات المهدية في معركة كرري على يد قوات بريطانية مصرية بقيادة هربرت كتشنر.

في عام 1909، صادق ملك المملكة المتحدة إدوارد السابع على قانون «الاتحاد الجنوب أفريقي» الذي نظم الحياة السياسية والانتخابات في جنوب أفريقيا تحت التاج البريطاني، وكان القانون يعتمد على نظام التمييز العنصري ضد الأغلبية السوداء، وهو النظام الذي استمر حتى مطلع التسعينات من القرن العشرين.

في عام 1921، اعترفت الحكومة البريطانية بالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود كسلطان على منطقة نجد في شبه الجزيرة العربية.

في عام 1941، سجلت «أكاديمية العلوم والفنون الأمريكية» مجسم جائزة الأوسكار كعلامة تجارية محمية بموجب قانون العلامات التجارية والملكية الفكرية، وذلك بعد تحول التمثال لأهم جائزة في عالم السينما.

في عام 1945، انتهت الحرب العالمية الثانية، التي كانت أوسع حرب في التاريخ، وشارك فيها بصورة مباشرة أكثر من 100 مليون شخص من أكثر من 30 بلدًا، واستمرت من الأول من سبتمبر 1939 في أوروبا وانتهت في الثاني من سبتمبر 1945.

في عام 2007، أعلن الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على مخيم نهر البارد ونهاية العمليات العسكرية فيه بعد القضاء على أفراد تنظيم فتح الإسلام واعتقال بقية أفراده.

في عام 2015، تم العثور على جثة الطفل السوري اللاجئ آيلان الكردي على شاطئ تركي، وصورة جثمانه هزت العالم وصدمت الرأي العام.

في عام 2018، دمر حريق هائل متحف البرازيل الوطني في ريو دي جانيرو، مما تسبب في ضياع أكثر من 20 مليون قطعة تم جمعها على مدار أكثر من مئتي عام.

في عام 2019، اندلع حريق على متن مركب للغوص قبالة جزيرة سانتا كروز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما أسفر عن وفاة 34 شخصًا على الأقل وإصابة 5 آخرين بجروح.

ومن أبرز الوفيات اليوم:

في عام 2018، توفيت الممثلة المصرية كوثر رمزي عن عمر يناهز 87 سنة. بدأت مشوارها الفني في الإذاعة ثم عملت في أدوار صغيرة في السينما والمسرح والتليفزيون. وقد أُتيح لها دور أقرب إلى البطولة في فيلم "نداء الحب"، ورغم ذلك لم تستفد من التجربة، حيثُ قامت بدور الأم الشعبية. نالت كوثر رمزي شهادة تقدير من الرئيس الراحل أنور السادات، كما مثلت مع عادل إمام في مجموعة من الأعمال الفنية مثل أفلام "طيور الظلام" و"بخيت وعديلة"، إلى جانب مسرحيتي "الزعيم" و"بودي جارد".

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