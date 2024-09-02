بالتفاصيل.. أعرف خطوات تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2024

يبحث طلاب الشهادات الفنية عن خطوات تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2024 حيث من المقرر أن يبدأ تسجيل رغبات الدبلومات غدًا الثلاثاء المقبل الموافق 3 سبتمبر لطلاب الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات، وكذلك دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة بنظام السنتين بعد الثانوية، حتى يوم الخميس 12 سبتمبر 2024.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن خطوات تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2024 لضمان صحة التسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يجب على الطلاب إدخال بياناتهم بشكل صحيح، مع الاحتفاظ بالرقم السري الذي يتيح لهم تعديل رغباتهم حتى إعلان النتيجة.

تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2024

موعد تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2024

تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2024 سيبدأ يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 ويستمر حتى يوم الخميس 12 سبتمبر 2024.

خطوات تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2024

من المقرر أن يبدأ الطلاب خطوات تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2024 غدًا الثلاثاء من شهر سبتمبر المقبل وتشمل الخطوات كالتالي:

لمتابعة خطوات تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2024 قم بزيارة موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــا

أدخل رقم جلوسك والرقم السري من استمارة النجاح.

أكد البيانات المعروضة بالضغط على نعم.

احتفظ بالرقم السري لتعديل رغباتك قبل إعلان النتيجة.

تحقق من صحة البيانات والرغبات قبل إغلاق فترة التسجيل.

خطوات تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2024

قواعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2024

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قواعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2024 حيث يتاح للطلاب الراغبين في تحويل كلياتهم ضمن نظام التوزيع الجغرافي، تقديم طلبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

و يشمل التحويل نوعين المناظر وغير المناظر، حيث يتطلب التحويل المناظر التوافق مع الحد الأدنى المعلن من المجلس الأعلى للجامعات، بينما يحتاج التحويل غير المناظر إلى استيفاء الحد الأدنى المطلوب للكلية الجديدة والنسب المحددة.

يجب على الطلاب الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، حيث أن التحويل فقط عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتنسيق، حيث تُرفض أي طلبات للتحويل الورقي، حيث يُسمح للطلاب بالتحويل لمرة واحدة فقط، ويشترط عليهم استيفاء أي شروط إضافية قد تفرضها الكلية المستهدفة.

تتضمن قواعد التحويل بين المعاهد العليا والمتوسطة، إمكانية إجراء التحويل شرط تحقيق الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة للمعهد.

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