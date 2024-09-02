هاني سلامة يعود للسباق الرمضاني بمسلسل جديد.. إليك التفاصيل

يستعد النجم هاني سلامة للمشاركة في السباق الرمضاني القادم بمسلسله المنتظر "أمير العوامري"، الذي استأنف تصويره منذ أسبوع تقريبًا بعد توقف طويل بسبب مشاكل إنتاجية، تدور أحداث المسلسل حول شخصية "أمير العوامي"، وهو رجل أعمال قوي الشخصية، يجد نفسه في مواجهة العديد من الصراعات والمشاكل التي تهدد نفوذه ومكانته.

أبطال مسلسل أمير العوامي

المسلسل من بطولة مجموعة من النجوم، أبرزهم:

- هاني سلامة في دور "أمير العوامي".

- سوسن بدر التي تضيف لمسة من الرقي بشخصيتها.

- مي سليم التي تجسد شخصية هامة في حياة العوامي.

- أحمد صفوت، ومحسن محي الدين، وميرهان حسين الذين يضفون طابعًا مميزًا على أحداث العمل.

-هاجر الشرنوبي، مها نصار، ودنيا المصري الذين يشاركون بأدوار محورية.

- سلوى خطاب وهايدي رفعت اللتين تضفيان تنوعًا على أجواء المسلسل

هاني سلامة

المسلسل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وكان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، إلا أن بعض الأزمات حالت دون ذلك، ما أدى إلى تأجيل العمل حتى رمضان هذا العام.

تحديات تصوير "أمير العوامري" والعودة بعد التوقف

كان مسلسل "أمير العوامري" على وشك الانطلاق في الموسم الرمضاني الماضي، لكن لسوء الحظ، واجه صناع العمل مجموعة من الأزمات الإنتاجية التي تسببت في تأجيل المشروع. وبعد حل تلك المشاكل، تم استئناف التصوير مؤخرًا، لتعود عجلة العمل إلى الدوران من جديد، معززة بروح جديدة من التفاؤل والطموح.

هذه الصعوبات لم تقف عائقًا أمام فريق العمل، بل على العكس، زادتهم إصرارًا على تقديم عمل يليق بتوقعات الجمهور، خاصةً وأن هاني سلامة يُعد من النجوم المفضلين لدى المشاهدين في الموسم الرمضاني.

مشوار هاني سلامة الفني

هاني سلامة

هاني سلامة، المولود عام 1977، بدأ مشواره الفني بشكل غير تقليدي. على الرغم من دراسته للكمبيوتر في المعهد الحديث لعلوم الكمبيوتر، إلا أن شغفه الحقيقي كان دائمًا في التمثيل. قادته هذه الرغبة إلى التقديم في شركة مصر للأفلام العالمية، حيث كان اللقاء الذي غيّر مسار حياته مع المخرج الأسطوري يوسف شاهين.

هاني سلامة

منذ اكتشافه على يد شاهين في فيلم "المصير" عام 1997، أصبح هاني سلامة واحدًا من أهم النجوم في الساحة الفنية المصرية. أدواره المتنوعة والمميزة جعلته يتربع على قلوب الجماهير، حيث يتميز بقدرته على تجسيد الشخصيات المعقدة بواقعية وعاطفة كبيرة.

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