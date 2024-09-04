موعد بدء التقديم للعمل بالحصة 2024.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2024-2025، يزداد اهتمام المعلمين الراغبين في التقديم للعمل بالحصة في معرفة موعد بدء التقديم والإجراءات المطلوبة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال التقرير كافة تفاصيل العمل كمعلم بالحصة في وزارة التربية والتعليم لعام 2024.

التقديم للعمل بالحصة 2024

تعد عملية التعاقد مع المعلمين والمعلمات للعمل بنظام الحصة إحدى الحلول التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم لمواجهة أزمة نقص المعلمين في مصر، ووفقًا للوزارة، يبلغ عدد المعلمين الحاليين حوالي 843,490 معلمًا ومعلمة، موزعين على مختلف المدارس في جميع المحافظات. ورغم ذلك، فإن الوزارة تواجه عجزًا يقدر بنحو 469,860 معلمًا ومعلمة.

التعاقد مع 50 ألف معلم بنظام الحصة

أعلن وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، عن بدء التعاقد بنظام الحصة مع حوالي 50 ألف معلم ومعلمة على مستوى كافة الإدارات التعليمية في مصر، بهدف سد الفجوة في عدد المعلمين.

موعد التقديم للعمل بالحصة 2024

قررت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم للعمل بنظام الحصة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، والذي يبدأ يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024.

زيادة سعر الحصة

في إطار تحسين ظروف العمل للمعلمين، قرر مجلس الوزراء زيادة سعر التدريس بالحصة إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة، بدلاً من 20 جنيهًا.

الأوراق المطلوبة للتعاقد للعمل بالحصة 2024

أصل المؤهل الدراسي.

طلب موجه إلى مدير عام الإدارة التعليمية.

صورة شخصية.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

خطاب الخدمة العامة (للإناث).

المؤهل التربوي.

شهادة الخدمة العسكرية (للذكور).

صورتين من شهادة الميلاد.

إقرار بعدم المطالبة بالتعيين.

التخصصات المطلوبة للعمل بنظام الحصة 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التخصصات المطلوبة للعمل بنظام الحصة تشمل:

المواد الأساسية.

اللغة العربية.

اللغة الإنجليزية.

الرياضيات.

العلوم.

الدراسات الاجتماعية.

معلم فصل.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الوزارة لسد العجز في عدد المعلمين وضمان تقديم تعليم جيد للطلاب في جميع المراحل الدراسية

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