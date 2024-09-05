موعد بداية فصل الخريف 2024.. التفاصيل الكاملة لحالة الجو

يتساءل العديد من المواطنين عن موعد بداية فصل الخريف 2024، وذلك لمعرفة موعد نهاية فصل الصيف وبدء فصل الخريف والشتاء.

وأعلن المعهد القومي للبحوث، أن موعد بداية فصل الخريف 2024 يكون في 22 سبتمبر الجاري، ويبلغ فصل الخريف 89 يوما و20 ساعة، يقضيها المواطنين في جو ودرجة حرارة ملائمة للخروج والتنزه بعيدا عن حرارة الشمس الحارقة.

الخريف



حالة الجو في فصل الخريف 2024

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حديثها حول موعد بداية فصل الخريف 2024، إن فصل الخريف، من الشهور الانتقالية، الذي يتصف النصف الأول منه بسمات فصل الصيف والنصف الثاني منه بسمات فصل الشتاء، لننتقل من ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في فصل الصيف، لانخفاض درجات الحرارة والأمطار في فصل الشتاء، ويعد هذا الفصل ربيع جمهورية مصر العربية، لأن قيم درجات الحرارة به لم تكن مرتفعة أو منخفضة بشكل كبير، لتكون درجات الحرارة به في معظم مدة الفصل معتدلة.



وأضافت غانم، أنه مع بداية فصل الخريف نبدأ في التأثر بمنخفض السودان الموسمي، وفي حالة تزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا يتحول إلى حالة من عدم الاستقرار على مناطق من الصعيد وسيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، والتي قد تصل إلى حد السيول، إذ يتميز فصل الخريف بموسم السيول والأمطار.

موعد بدء فصل الشتاء 2024

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي، موعد بدء فصل الشتاء 2024 رسميًا:

من المقرر أن يبدأ فصل الشتاء 2024 في 21 ديسمبر المقبل ويستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة، على أن ينتهي يوم الخميس الموافق 20 مارس 2025.

أما عن فصل الربيع فيبدأ 20 مارس وسيستمر لمدة تصل إلى 92 يومًا، بينما يبدأ صيف 2025، 20 يونيو، ويستمر لمدة 93 يومًا.



الخريف

الجدير بالذكر، إننا نتأثر في فصل الخريف بمنخفض العروض الوسطى والذي يظهر به فرق درجات الحرارة بين فترات الليل وفترات النهار، لنشهد دفء في فترات النهار وتزداد البرودة في فترات الليل، والتي تؤدي إلى ظهور بعض الأمراض الناتجة عن اختلاف درجات الحرارة بين النهار والليل، كما تبدأ الأمطار في الظهور بالمناطق الشمالية الساحلية نتيجة المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا التي تتزامن مع المنخفضات الجوية في البحر المتوسط.



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