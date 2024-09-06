جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5-9-2024.. منتخب مصر يستضيف كاب فيردي

تنتظر الجماهير المصري ظهور منتخب مصر الأول في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025، ومباراة صعبة ضد كاب فيردي مساء اليوم الجمعة.

ويستضيف منتخب مصر على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة نظيره كاب فيردي، في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.

مواعيد مباريات اليوم

وستقام على مدار اليوم الجمعة، عددًا من المباريات النارية، وأبرزها ظهور منتخب مصر في افتتاح مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا، فضلًا عن تصفيات كأس العالم في قارة أمريكا الجنوبية، ومباريات دوري الأمم الأوروبية.

ويرصد الموجز لمتابعيه جدول مواعيد مباريات اليوم وظهور منتخب مصر ضد الرأس الأخضر..

موعد مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أفريقيا

10:00 مساء - على استاد القاهرة الدولي

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا 2025

كينيا ضد زيمبابوي - 4:00 عصرًا

توجو ضد ليبيريا - 7:00 مساء

جنوب أفريقيا ضد أوغندا - 7:00 مساء

سيراليون ضد تشاد - 7:00 مساء

الكونغو الديمقراطية ضد غينيا - 7:00 مساء

المغرب ضد الجابون - 9:00 مساء

السنغال ضد بوركينا فاسو - 10:00 مساء

مالي ضد موزمبيق - 10:00 مساء

كوت ديفوار ضد زامبيا - 10:00 مساء

منتخب مصر

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية لـ كأس العالم 2026

الأرجنتين ضد تشيلي - 3:00 فجرًا

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية 2024 المستوى الأول

فرنسا ضد إيطاليا - 9:45 مساء

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية 2024 المستوى الثاني

كازاخستان ضد النرويج - 5:00 مساء

ويلز ضد تركيا - 9:45 مساء

سلوفينيا ضد النمسا - 9:45 مساء

أيسلندا ضد مونتنجرو - 9:45 مساء

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية 2024 المستوى الثالث

ليتوانيا ضد قبرص - 7:00 مساء

كوسوفو ضد رومانيا - 9:45 مساء

مواعيد مباريات كأس نجوم قطر

الخور ضد أم صلال

6:30 مساء

الغرافة ضد الوكرة

8:30 مساء

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الجمعة

وتقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم ودوري الأمم الأوروبية عبر شاشتها، في الدول العربية والشرق الأوسط.

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