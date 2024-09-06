موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية.. تعرف على التفاصيل الكاملة

يرغب عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور معرفة موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية، وذلك للاستعداد الكامل للعام الدراسي الجديد.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، موعد بدء الدراسة في المدارس والخريطة العام الدراسي الجديد 2024-2025.



موعد بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد

وينشر لكم الموجز على النحو التالي الخريطة الدراسية للعام الدراسي الجديد:

ومن المقرر، أن يكون موعد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس في 21 سبتمبر 2024، حيث تنطلق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول (الترم الأول) في 11 يناير 2025.

أما عن إجازة منتصف العام الدراسي الجديد فتبدأ في 25 يناير 2025، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير 2025.

كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني (الترم الثاني) لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في يوم 24 مايو 2025، على أن تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية في يوم 31 مايو 2025، بينما تنطلق امتحانات الثانوية العامة في يوم 14 يونيو 2025.



طلاب

موعد بدء الدراسة 2024 للجامعات الحكومية والخاصة

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان سابق، موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025 في الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة.

وتنطلق الدراسة في يوم 28 سبتمبر 2024، أي بعد أسبوع من انطلاق العام الدراسي في المدارس، على أن تكون الخريطة الزمنية وفقًا للآتي:

- تبدأ الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا في يوم 28 سبتمبر 2024.

- تبدأ امتحانات نهاية الترم الأول في يوم 4 يناير 2025.

- بدء إجازة منتصف العام الدراسي في يوم 25 يناير 2025.

- بدء الدراسة بالترم الثاني في يوم 8 فبراير 2025.

- نهاية الدراسة للترم الثاني في يوم 29 مايو 2025.

- تنطلق امتحانات الترم الثاني في شهر يونيو 2025 وفقًا لطبيعة الدراسة بكل معهد أو كلية.

على جانب آخر، نفت الحكومة المصرية، شائعات تأجيل موعد بدء الدراسة حيث قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان، أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024-2025، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.





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