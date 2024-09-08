رسميا.. موعد دخول العام الدراسي 2024-2025 في مصر

موعد دخول المدارس 2025 .. في ضوء اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2024 - 2025 ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين ، مؤكدةً أن الدراسة ستنطلق في موعدها المحدد وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي.

وأكدت الوزارة أنه لا نية لتأجيل موعد انطلاق الدراسة.

وبحسب تصريحات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، سيبدأ العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية والخاصة للغات والعربية والقومية يوم 21 سبتمبر 2024، ويستمر حتى 5 يونيو 2025، بواقع 35 أسبوعًا.

أما المدارس الدولية ، بدات الدراسة اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2024.

ستبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في 11 يناير 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير 2025. امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية ستبدأ في 24 مايو 2025،

وامتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو 2025، بينما ستبدأ امتحانات الثانوية العامة في 14 يونيو 2025.



إجازة نصف العام ستبدأ في 25 يناير 2025 وتستمر حتى 6 فبراير 2025. بالنسبة للجامعات، يبدأ العام الدراسي الجديد في 28 سبتمبر 2024 ، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في 4 يناير 2025، وتستمر حتى نهاية يونيو 2025.

هذا ويشمل الجدول الزمني جميع المراحل التعليمية، مع ضرورة استعداد المؤسسات التعليمية وتطبيق الأنشطة الطلابية بفعالية.

يقدم موقع " الموجز " تقريرًا مفصلاً عن مصاريف العام الدراسي2024 - 2025

تتوزع مصاريف العام الدراسي المقبل 2024 - 2025 للطلاب في المدارس الحكومية على النحو التالي :

- مصاريف طلاب المدارس الابتدائية (من الصف الأول حتى الصف السادس) تبلغ 312 جنيهًا .

- مصاريف طلاب المدارس الإعدادية (من الصف الأول حتى الصف الثالث) تبلغ 212 جنيهًا .

- مصاريف طلاب المدارس الثانوية العامة (من الصف الأول حتى الصف الثالث) تبلغ 527 جنيهًا .

- مصاريف طلاب المدارس الفنية (من الصف الأول حتى الصف الثالث) تبلغ 205 جنيهًا .



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