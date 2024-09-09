تساؤلات مشروعة حول تصريحات وزير التربية والتعليم .. فاطمة فتحي: كيف ينهض مدير المدرسة بمدرسته بدون امكانيات ؟

قالت فاطمه فتحي مؤسس تعليم بلا حدود أنه في سابقه غريبه من نوعها يطالب وزير التربية والتعليم من مديري المدارس من وجود رؤيه للمدرسه لتحقيق أقصي استفادة للطالب

وهنا نتسأل في البدايه عن رؤيه مصر في ملف التعليم ٢٠٣٠ فعلي مدار ٣ وزراء تتغير المناهج بالاضافه او الحذف وعدم وجود خطوط عريضه نستشف منها سير التطوير وكانه متروك لكل وزاره تعيد تشكيله .

كل مدير وزير في مدرسته



وأضافت فاطمه فتحي مؤسس تعليم بلا حدود في تصريح خاص لـ “الموجز” جاء لقاء وزير التربية والتعليم بالمديرين معلنا أن كل مدير وزير في مدرسته رغم أن المدير محمل بأعباء تفوق طاقته مع عدم وجود حتي نظار للمدارس



واستطردت مطالب وزير التربية والتعليم للمديرين النهوض بالعملية التعليميه مع ضعف الإمكانيات لكل مدرسه فكيف ينهض بعدم وجود إمكانيات وكانه مطالب بعمل من الفسيخ شربات



ولفتت فاطمه فتحي مؤسس تعليم بلا حدود أنه رغم مطالبته بتسكين مدرسين الحصه قبل الدراسه باسبوعين فمن المفترض أن يكون التسكين أقصاه الغد هل قامت الإدارات بمخاطبه المدرسين الحصه او حتي أصحاب المعاشات أو ال٣٠ الف معلم حتي يتم عمل الجداول علي اساس المدرسين المسكنين



فاطمة فتحي

ولفتت فاطمه فتحي مؤسس تعليم بلا حدود أن إسناد الاشراف لجميع المدرسين مع الاستعانه بمدرسين المدرسه لأخذ حصص فوق النصاب فيه تضارب وزياده المهام حتي لو كانت الحصص سيأخذ أجرها



وأوضحت فاطمه فتحي مؤسس تعليم بلا حدود أنه رغم وعود وزير التربية والتعليم بزياده مكافآت مديري المدارس ومع انتظام العمليه التعليميه والنهوض بها سيتم تحريك أساسي ٢٠١٤ كان يجب أن يكون واقع وليس مشروط فمن الاولي ربط راتب الوزير علي ٢٠١٤ اسوه بالمدرسين



وأضافت فاطمه فتحي مؤسس تعليم بلا حدود أن صرف أجر مدرسي الحصة كل شهر خطوه ممتازه لاستمرار مدرسي الحصه وتفعيل مجموعات الدعم سيرتبط بوجود فتره زمنيه بين تبديل الفترات وجاءت جداول المديريات بدون فرق لإخلاء المدرسه وتسليمها للفتره الثانيه

من إيجابيات اللقاء أن الامتحانات ستكون من كتاب الوزاره وهذا يجعل من كتاب المدرسه اهميه والبعد عن سوق الكتاب الخارجي ويفترض أن يكون الكتاب وافي وبه كل المعلومات والبعد عن فزلكه واضع الامتحان .



لكن يجعلنا نتساءل ما مصير كتب المنظومه المطوره من تسليمها لطلاب التجريبيات حيث أن الطالب مطالب بواجب وامتحانات ؟

ما مصير تكدس المناهج ليس فقط المنظومه المطوره ولكن ما وصل إليه ماده الرياضيات للصفي الاول والثاني الثانوي الذي كان صدمه خاصه للمدرسين قبل الطلبه والي الان لم يظهر منهج العلوم المتكامله ؟



وشددت فاطمه فتحي مؤسس تعليم بلا حدود أنه جاء في لقاء وزير التربية والتعليم أن مكتبه مفتوح لكل مديري المدارس مع العلم أن في جميع قراراته وخطاباته لم يذكر ولي الامر سوء أنه مطالب بالتزام اللوائح والمتابعة مع إنه من أهم أركان العمليه التعليميه



وتابعت فاطمه فتحي مؤسس تعليم بلا حدود "نتمني كما جاء في لقاء الوزير اليوم أنه سيقوم بزياره المدارس وان يكون حقق ما يتمناه في التعليم المصري ويري بشائره مع الزيارات

وان الطالب فعلا مع القرارات سيحصل علي تعليم جيد وألا تكون مجرد قرارات لم تتناسب مع ارض الواقع"

