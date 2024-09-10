وضع واقي الشمس وشرب المياة.. طرق فعالة في علاج حب الشباب

يعاني كثير من الأشخاص خلال فصل الصيف من المشاكل الجلدية وظهور حب الشباب والالتهابات خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس.

كما يعاني أصحاب البشرة الحساسة والدهنية بشكل كبير في فصل الصيف وذلك بسبب إفراز البشرة لكمية كبيرة من الدهون خاصة في الأيام التي تشهد ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة مع شدة أشعة الشمس.

طرق الوقاية من حب الشباب

ويوضح الموجز على النحو التالي طرق للوقاية من حب الشباب في فصل الصيف:

1- اغسلي بشرتك مرتين يوميًا بغسول مناسب

2-لا تقومي بلمس حبوب الوجه أو الحك بها حيث يزيد لمسها من انتشارها في بعض المناطق الأخرى بالجسم.

حب الشباب

3-ضعي واقي الشمس كل ساعتين اذا كنتي متواجدة لفترات طويلة تحت أشعة الشمس

4-لا تستخدمي مستحضرات التجميل أثناء ظهور البثور الحمراء والطفح الجلدي

5-الاستحمام بماء فاتر وتجنب الماء الساخن.

6-ارتداء ملابس فضفاضة وقابلة للتنفس مصنوعة من الأقمشة الطبيعية مثل القطن.

7-تجفيف الجلد بلطف بعد الاستحمام أو غسل الوجه.

8-استخدام مركب للبشرة خالي من الزيوت

9-شرب الماء والسوائل بكميات كبيرة

10-ضرورة الاستحمام عقب التمارين الرياضية أو النشاطات الجسدية الأخرى.

الجدير بالذكر، أن التعرق الزائد في فصل الصيف يؤدي إلى ظهور بعض من المشاكل الجلدية والطفح الجلدي حيث يظهر على هيئة بثور حمراء صغيرة تسبب حكة شديدة مما يؤدي إلى التهاب الجلد وزيادة انتشار البثور الحمراء في متفرق المناطق في الجسم.

حب الشباب

ماسكات للبشرة الدهنية

لذلك نقدم لكم بعض النصائح لاصحاب البشرة الدهنية في فصل الصيف، وطريقة عمل ماسكات للبشرة الدهنية كالتالي:

1-ماسك شجرة الشاي:

حضريه عن طريق دمج 1 - 2 قطرة من زيت شجرة الشاي مع زيت الطين، قم ضعي الماسك على وجهك من 10 - 15 دقيقة ثم قم بغسله.

2-ماسك العسل والليمون:

حضريه عن طريق إحضار ملعقة كبيرة من العسل، ونصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون المُخفف واخلطي جميع المكونات في نفس الوعاء، ثم افردي الماسك على وجهك وركز على المناطق التي تنتشر فيها الحبوب واتركيه لمدة 15 دقيقةثد ثم اغسلي الماسك ورطبي بشرتك.

3-ماسك اللوز للبشرة الدهنية:

حضريه عن طريق طحن اللوز النيء لإنتاج مسحوقه واخلط ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق اللوز مع ملعقتين من العسل، ثم ضعي الخلطة على الوجه وقومي بتدليكه بحركات دائرية لطيفة.

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