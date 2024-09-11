تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الآن 11 سبتمبر 2024‎

موقع الموجز يستعرض لكم تفاصيل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 11 سبتمبر 2024 في البنوك والسوق السوداء، ونتابع معكم أحدث التطورات حول أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، والدولار الأمريكي، لتكونوا على اطلاع دائم بأحدث التغيرات.

الريال السعودي بكام مصري الآن

تختلف أسعار الريال السعودي من بنك إلى آخر، حيث يقدم كل بنك سعرًا مميزًا يختلف عن الآخرين. وفيما يلي أبرز الأسعار المقدمة اليوم:

البنك المركزي: للشراء 12.906 جنيه، للبيع 12.869 جنيه.

البنك الأهلي المصري: للشراء 12.907 جنيه، للبيع 12.849 جنيه.

بنك مصر: للشراء 12.905 جنيه، للبيع 12.846 جنيه.

بنك القاهرة: للشراء 12.899 جنيه، للبيع 12.849 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي: للشراء 12.918 جنيه، للبيع 12.880 جنيه.

البنك التجاري الدولي: للشراء 12.907 جنيه، للبيع 12.818 جنيه.

HSBC: للشراء 12.900 جنيه، للبيع 12.870 جنيه.

بنك الإسكندرية: للشراء 12.907 جنيه، للبيع 12.855 جنيه.

البنك الأهلي القطري: للشراء 12.907 جنيه، للبيع 12.780 جنيه.

بنك أجريكول: للشراء 12.969 جنيه، للبيع 12.803 جنيه.

بنك البركة: للشراء 12.905 جنيه، للبيع 12.808 جنيه.

البنك المصري الخليجي: للشراء 12.884 جنيه، للبيع 12.857 جنيه.

بنك الكويت الوطني: للشراء 12.922 جنيه، للبيع 12.786 جنيه.

المصرف المتحد: للشراء 12.907 جنيه، للبيع 12.454 جنيه.

المصرف العربي الدولي: للشراء 12.907 جنيه، للبيع 12.870 جنيه.

بنك الشركة المصرفية (سايب): للشراء 12.900 جنيه، للبيع 12.670 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي: للشراء 12.903 جنيه، للبيع 12.548 جنيه.

بنك الاستثمار العربي: للشراء 12.908 جنيه، للبيع 12.854 جنيه.

بنك قناة السويس: للشراء 12.914 جنيه، للبيع 12.818 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي: للشراء 12.892 جنيه، للبيع 12.854 جنيه.

البنك الأهلي اليوناني: للشراء 12.918 جنيه، للبيع 12.880 جنيه.

بنك التنمية الصناعية: للشراء 12.918 جنيه، للبيع 12.880 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي هو 3.75 ريال سعودي لكل دولار أمريكي.

الدولار مقابل الريال السعودي

تظل قيمة الدولار الأمريكي ثابتة عند 3.75 ريال سعودي، مما يضمن استقرار نسبي لقيمة الريال السعودي أمام الدولار.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

سعر الريال السعودي في السوق السوداء يتأثر بعدة عوامل منها السياسات النقدية، أسعار النفط العالمية، والظروف الاقتصادية والسياسية. اليوم، سجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء عند 12.87 جنيه.

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