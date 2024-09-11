الآن قائمة كليات تقبل من 50 % أدبي 2024

تنسيق المرحلة الثالثة 2024 .. ارتفعت معدلات بحث الطلبة عن الكليات المتاحة لـ تنسيق المرحلة الثالثة 2024، تزامناً مع بدء التنسيق المرحلة الثالثة 2024، للطلبة الناجحين من الدورتين الأولى والثانية، وكذلك الطلبة الذين فاتتهم المرحلتان الأولى والثانية، لتسجيل رغباتهم، والتي بدأت أمس الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، لذا يستفسر الطلبة عن الكليات المتاحة في هذه المرحلة قبل إغلاقها غداً الخميس.



تنسيق الكليات المرحلة الثالثة

وفيما يتعلق بآخر موعد لتسجيل المفضلات في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 وبحسب بيان رسمي لمكتب التنسيق الذي اطلعت عليه “الموجز” فإن موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل المفضلات في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 سيغلق غداً الخميس 12 سبتمبر 2024.



رابط تسجيل التفضيلات في تنسيق المرحلة الثالثة 2024

يمكن لطلبة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة بحد أدنى 50% للقسمين العلمي والأدبي، وذلك من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هــنــــــــــــــا

يشار إلى أن عدد الطلبة في الفرع العلمي يبلغ 100.561، وفي الفرع الأدبي 20.976، بإجمالي 121.537 طالب وطالبة ناجحين في الدور الأول.

خطوات تسجيل التفضيلات في تنسيق المرحلة الثالثة 2024

قم بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل التفضيلات في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 من هنا.

قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري للطالب.

اكتب التفضيلات بالترتيب، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

فيما يلي الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثالثة (تنسيق المرحلة الثالثة) لعام 2024، مصنفة حسب القسمين العلمي (علمي) والأدبي (أدبي):

القسم العلمي (شعبة علوم ورياضة)

كلية التربية فني صناعةى نجى حمادى بنين

كلية تربية رياضية العريش

كلية تربية بنات رياضية سوهاج

كلية تربية مطروح رياضه

كلية التربية فني لمواد البناء حلوان

كلية التربية فني صناعة بورسعيد

كلية تربية بنات رياضية أسيوط

كلية التربية فني صناعة اسوان

كلية تربية بنات رياضية مدينة السادات

كلية تربية بن رياضي السويس

كلية تربية بن رياضي الوادي الجديد

كلية تربية بن رياضيين العريش

كلية تربية مدينة السادات رياضة

كلية تربية بنات رياضية

كلية تربية الوادي الرياضي الجديد

كلية تربية بن رياضيين مطروح

كلية تربية بنات رياضية قناة السويس بالإسماعيلية

كلية تربية أسوان الرياضية

كلية تربية بنين رياضية قناة السويس بالإسماعيلية

كلية تربية بنات الفيوم الرياضية

كلية تربية بنات بور سعيد

كلية تربية بنات رياضية منوفية بشبين الكوم

ك.ت. فني صناعة قنا

كلية تربية بنات رياضية أسوان

ك.ت. فني صناعة بنها

كلية تربية بنين رياضية أسوان

كلية تربية كمية مطروح

كلية التربية فني رى وصرف ومساحه قنا

كلية تربية بنات رياضية جنوب الوادي

كلية تربية بنين رياضية أسيوط

كلية تربية الفيوم الرياضية

كلية تربية بنات رياضية الزقازيق

كلية تربية ذات صورة إنسانية النصر

الكلية المطبخية الألمانية بأسيوط

كلية سياحة وفنادق جنوب الوادي فرع الغردقة

كلية تربية بنات رياضية

كلية تربية نوعية سوهاج

كلية تربية بنات رياضية طنطا

كلية تربية سوهاج رياضة

كلية تربية قناة السويس الرياضية والإسماعيلية

كلية تربية بنات رياضية

كلية تربية كفر الشيخ رياضة

كلية تربية بنات رياضية حلوة بالجزيرة

كلية التكنولوجيا الصناعية والسويس

كلية تربية بن رياضيين كفر الشيخ

كلية تربية (الطفولة) العريش

كلية تربية بن رياضي بور سعيد

كلية تربية بني سويف الرياضية

كلية تربية رياضية

كلية تربية بنين رياضية الصورة

كلية التكنولوجيا الصناعية وسوهاج

كلية تربية نوعية أسوان

كلية تربية موسيقية حلوة

كلية تربية بن رياضي مدينة السادات

كلية تربية بنين رياضية بني سويف

كلية تربية (الطفولة) أسوان

تربية بنات رياضية السويس

الكلية المصرية لتكنولوجيا الصناعة

كلية تكنولوجيا الصناعة لشرق بورسعيد

كلية التكنولوجيا الصناعية لديها ج أسيوط المطبخ

كلية تربية بن رياضي سوهاج

كلية تربية الطفولة ست مطروح

كلية تربية الاقصر رياضه

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

كلية المطاعم المتوفرة للبيع في جامعة الفيوم

كلية تكنولوجيا المصايد والاسماك اسوان

كلية التربية العلمية

القسم الأدبي (شعبة أدبي)

تربية بنات رياضية

تعليم حلوان بالزمالك

تربية بن رياضيين العريش

تربية بن رياضي بور سعيد

تربية بنات رياضية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية بنين رياضية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية بنين رياضية أسوان

تربية بنات رياضية السويس

تربية بن رياضي سوهاج

تربية بنات رياضية بني سويف

تربية بنات بور سعيد

تربية بنات رياضية منوفية بشبين الكوم

تربية بن رياضيين مطروح

تربية بنات رياضية مدينة السادات

تربية بن رياضي الوادي الجديد

تربية بنات رياضية أسوان

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