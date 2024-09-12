آخر تحديث.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 12-9-2024 في مصر
يهتم الكثيرون بمعرفة سعرالذهب بشكل يومي، ومعرفة التغييرات التي تطرأ عليها بشكل يومي، وفي إطار حرص الموجز على تلبية ما يهتم به القراء، ننشر أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس بمختلف الأعيرة.
يذكر أنه الفترة الماضية، شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية حالة من عدم الاستقرار، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن سعر الذهب اليوم الخميس.
سعر الذهب اليوم الخميس عيار 18 الآن 2024
حقق سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 2905.75 جنيه للبيع، و2897.25 جنيه للشراء.
سعر الذهب اليوم الخميس عيار 21 الآن 2024
سجل سعر الذهب عيار 21، وصل نحو 3390 جنيهًا للبيع، و3380 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024
سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 3874.25 جنيه للبيع، و3862.75 جنيه للشراء.
متى ينزل سعر الذهب
وعلى الجانب الآخر، نصح بنك «جولدمان ساكس» العالمي المستثمرين والافراد بالتركيز على الدهب، باعتباره أفضل فرصة استثمارية قصيرة الأجل، حالياً كجزء من أحدث مذكرة بحثية للبنك حول السلع الأساسية، والتأكيد على المكانة الفريدة للمعدن الثمين كأداة للتحوط ضد عدم الاستقرار المالي والمخاطر الجيوسياسية.
وأضاف التقرير اللي نشره البنك بعنوان «التوجه نحو الذهب»، المحور الاستراتيجي للبنك نحو الدهب وسط إعادة تقييم أوسع لسوق السلع الأساسية، مدفوعًا بتقلب الطلب العالمي والتغيرات المتوقعة في السياسة النقدية.
سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس
- سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,439
- سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,661
- جنية الذهب 8ج عيار 21: 36,606
- جنية الذهب 8ج عيار 22: 38,349
- جنية الذهب 8ج عيار 24: 41,835
- سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 44,799
- سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 88,987
- سعر سبيكة الذهب أوقية: 132,368
- سبيكة الذهب نصف أونصة: 69,331
- سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 137,983
- سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 220,942
- سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 441,013
- سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 52,252
- سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,388,344
- سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,198,094
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