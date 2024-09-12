آخر تحديث.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 12-9-2024 في مصر

يهتم الكثيرون بمعرفة سعرالذهب بشكل يومي، ومعرفة التغييرات التي تطرأ عليها بشكل يومي، وفي إطار حرص الموجز على تلبية ما يهتم به القراء، ننشر أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس بمختلف الأعيرة.

يذكر أنه الفترة الماضية، شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية حالة من عدم الاستقرار، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن سعر الذهب اليوم الخميس.

‎سعر الذهب اليوم الخميس عيار 18 الآن 2024

حقق سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 2905.75 جنيه للبيع، و2897.25 جنيه للشراء.

‎سعر الذهب اليوم الخميس عيار 21 الآن 2024

سجل سعر الذهب عيار 21، وصل نحو 3390 جنيهًا للبيع، و3380 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 3874.25 جنيه للبيع، و3862.75 جنيه للشراء.

متى ينزل سعر الذهب

وعلى الجانب الآخر، نصح بنك «جولدمان ساكس» العالمي المستثمرين والافراد بالتركيز على الدهب، باعتباره أفضل فرصة استثمارية قصيرة الأجل، حالياً كجزء من أحدث مذكرة بحثية للبنك حول السلع الأساسية، والتأكيد على المكانة الفريدة للمعدن الثمين كأداة للتحوط ضد عدم الاستقرار المالي والمخاطر الجيوسياسية.

وأضاف التقرير اللي نشره البنك بعنوان «التوجه نحو الذهب»، المحور الاستراتيجي للبنك نحو الدهب وسط إعادة تقييم أوسع لسوق السلع الأساسية، مدفوعًا بتقلب الطلب العالمي والتغيرات المتوقعة في السياسة النقدية.

سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,439

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,661

جنية الذهب 8ج عيار 21: 36,606

جنية الذهب 8ج عيار 22: 38,349

جنية الذهب 8ج عيار 24: 41,835

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 44,799

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 88,987

سعر سبيكة الذهب أوقية: 132,368

سبيكة الذهب نصف أونصة: 69,331

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 137,983

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 220,942

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 441,013

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 52,252

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,388,344

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,198,094

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