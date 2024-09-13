جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-9-2024 في الدوري الإسباني وأبطال أفريقيا

تعود عجلة منافسات الدوريات المختلفة من جديد اليوم الجمعة، وعلى رأسها الدوري الإسباني ومختلف الدوريات الأوروبية المختلفة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر الجاري، والتي عطلت الدوريات على مدار الأسبوعين الماضيين.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة

ويستعرض الموجز جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 13-9-2024 والقنوات التي ستقوم بنقلها، وعلى رأسها منافسات الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال بيتيس ضد ليجانس - 10:00 مساء في افتتاح الجولة بـ الدوري الإسباني

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

إينوجو رينجرز ضد ساجرادا - 4:00 عصرًا

الاتحاد المنستيري ضد مولودية الجزائر - 8:00 مساء

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية

نسواترمان ضد شباب قسنطينية - 6:00 مساء

راسينج كلوب أبيدجان ضد جاراف كار - 7:00 مساء

إيتوال فيلانتي واجادوجو ضد إنيمبا - 7:00 مساء

ستيلينبوش ضد فيتا كلوب - 8:00 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي

التعاون ضد الخليج - 6:50 مساء

ضمك ضد الأخدود - 6:50 مساء

النصر ضد الأهلي - 9:00 مساء

نادي النصر السعودي

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند ضد هايدنهايم - 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

سانت إيتيان ضد ليل - 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

أروكا ضد سبورتنج لشبونة - 10:15 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

هال سيتي ضد شيفيلد يونايتد - 10:00 مساء

مواعيد مباريات الدوري البلجيكي

ديندير ضد ستاندار لييج - 9:45 مساء

مواعيد مباريات دوري نجوم قطر

الريان ضد الشحانية - 6:00 مساء

الغرافة ضد الشمال - 6:00 مساء

السد ضد أم صلال - 9:00 مساء

مواعيد مباريات كأس سويسرا

الزملاء الشباب يوفنتوس ضد سيون - 9:00 مساء

ثون ضد جراسهوبرز - 9:00 مساء

مونثي ضد إتويل كاروج - 9:00 مساء

إمين ضد يافردون - 9:00 مساء

بيسا ضد بيال - 9:00 مساء

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الجمعة

وستنقل منافسات الدوريات الأوروبية والقارية على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحصالة على حقوق بث المباريات المختلفة في الشرق الأوسط.

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