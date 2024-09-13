‎بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم الجمعة 13-9-2024 عودة الدوري الإسباني

تستأنف من جديد منافسات الدوريات المختلفة اليوم الجمعة، وعلى رأسها الدوري الإسباني ومختلف الدوريات الأوروبية المختلفة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر الجاري، والتي عطلت الدوريات على مدار الأسبوعين الماضيين.

ويستعرض الموجز جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 13-9-2024 والقنوات التي ستقوم بنقلها، وعلى رأسها منافسات الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

إينوجو رينجرز ضد ساجرادا – في تمام الساعة 5 مساء

الاتحاد المنستيري ضد مولودية الجزائر – في تمام الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات اليوم في كأس الكونفدرالية الأفريقية

نسواترمان ضد النادي الرياضي القسطيني – في تمام الساعة 6 مساء

اتوال فيلانت ضد إنييمبا – في تمام الساعة 7 مساء

راسينج كلوب ضد جراف دي داكار – في تمام الساعة 7 مساء

ستيلينبوش ضد فيتا كلوب – في تمام الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

وتنطلق اليوم منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز

ريال بيتيس ضد ليجانيس – في تمام الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 3

ريال بيتيس - الدوري الإسباني

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بوروسيا دورتموند ضد هايدنهايم – في تمام الساعة 9.30 مساء - على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

سانت إيتيان ضد ليل – في تمام الساعة 9.45 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

ضمك ضد الأخدود – في تمام الساعة 6.50 مساء - على قناة SSC HD

التعاون ضد الخليج – في تمام الساعة 6.50 مساء - على قناة SSC HD

النصر ضد الأهلي – في تمام الساعة 9 مساء - على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري

الغرافة ضد الشمال – في تمام الساعة 6 مساء

الريان ضد الشحانية – في تمام الساعة 6 مساء

السد ضد أم صلال – في تمام الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

أروكا ضد سبورتنج لشبونة - 10:15 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

هال سيتي ضد شيفيلد يونايتد - 10:00 مساء

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