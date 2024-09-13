رئيس جامعة الجلالة: نقدم تعليما عاليا يدعم الإبداع والابتكار وسهولة انتقال المعرفة

قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية إن الجامعة انطلقت بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2020 لتكونَ نموذجاً رائداً لجيلٍ جديدٍ وطَموحٍ من الجامعاتِ التي تقدمُ تعليماً عالياً يدعمُ الإبداعَ والابتكارَ من خلال تبنى برامجَ أكاديميةٍ متميزةٍ وإبرامِ شَراكاتٍ وتعاونٍ مع جامعاتٍ دولية مرموقة بهدفِ تحقيقِ سهولةِ انتقالِ المعرفةِ الحديثة للطلاب المصريين عبرَ الحدودِ لتحقيقِ أكبرِ استفادة بالتعرف على التطوراتِ العلمية والتكنولوجية المتلاحقة وذلك لتأهيلِ خريجي الجامعة للمنافسة في أسواقِ العملِ الحالية والمستقبلية.

خريجي جامعة الجلالة 2024

حفل تخرج طلاب الجامعات الأهلية 2024

وأضاف خلال كلمته في حفل تخرج طلاب الجامعات الأهلية (الجلالة والعلمين والملك سلمان) والذي عقد أمس الخميس بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وحضره “الموجز” ، أن جامعة الجلالة بدأت في 2020 بعدد طلاب 1150 ،واليومَ فعدد طلابنا 11500 طالبٍ موزّعين على 13 مجالادراسيا بعدد47 برنامجَ متضمناً 12 برنامجَ مشتركا مع جامعةِ أريزونا.

وأوضح المنشاوي أن عددُ الخريجين اليومَ وفي هذه الدفعة 252 خريجا فى6 مجالاتٍ دراسيةٍبعدد 13 (ثلاثة عشر) برنامجَ،علاوةً على عددِ 6 (ستة) طلابٍخاصِّين بـ(المنحةِ الرئاسيةِ لدراسةِ علومِ الذكاءِ الاصطناعي) ببرنامجِ علومِ الذكاءِ الاصطناعي.

83 مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بجامعة الجلالة

وأشار رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إلى أنها أبرمت عددَ83 مذكرةَ تفاهمٍ وبروتوكول تعاونٍ مع مؤسساتٍ تعليميةٍ وبحثيةٍ وبنوكٍوالعديدِ من الجهاتِ الصناعيةِ لتحقيقِ التواصلِ الفعالِ مع المجتمعِالصناعيِّ وسوقِ العملِ ،وذلك تحقيقاً لأهدافِ الإستراتيجيةِ الوطنيةِ للتعليمِ العالي والبحثِ العلمى2030 .

اتفاقية جامعة الجلالة مع جامعة أريزونا الأمريكية

كما أشار إلى أن الجلالة تميزت بعقد اتفاقية تعاونٍ فريدةٍ من نوعِها مع جامعةِ أريزونا الأمريكية والتي تُعدُّ الجامعةَ الأولى في الابتكارِ في الولايات المتحدة حيثُ تُصنّفُ ضمنَ أفضل ِ100 ( مائةِ ) جامعةٍ في العالم وأفضلِ 50 جامعةٍ في الولاياتِ المتحدة، والتي بموجبها :

ويتم منح شهادات مُزدوجة في العديدِ من المجالاتِ والبرامجِ الدراسية، مضيفا أن جامعة أريزونا أصبحت الشريكَ الإستراتيجي لجامعة الجلالةِ في مجالاتِ التعاونِ العلمي والبحثي وتطويرِ عملية ضمانِ الجودة والمراجعةِ الأكاديمية،

بالإضافة إلى اتفاقيةِ تعاونٍ مع جامعةِ هيروشيما اليابانية وكذلك بروتوكولات تعاونٍ دولية مع جامعة برمنجهام وجامعة نونتجهام بإنجلترا، وجامعة ETS كيبيك بكندا، جامعة تيميشوارا في رومانيا وجامعة كاسيل بألمانيا وعدةِ جامعاتٍ أخرى.

خريجي جامعة الجلالة 2024

تفعيل التكامل بين المجالات والبرامج بجامعة الجلالة

وأكد الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة خلال حفل تخرج الدفعة الأولى لطلاب الجامعات الأهلية ، أنه قد تم تفعيلُ التكاملِ والتعاونِ بين المجالاتِ والبرامجِ لأكاديميةِ والذى بموجبه حصَدَ طلابُ جامعةِ الجلالة العديدَ من المراكز في المنافساتِ المحليةِ والدولية، لافتا إلى أنه ما كان هذا وغيره ليحتاجَ إلا إلى إرادة صلبة ورؤية ثاقبةٍ تجمعُ بينَ الطموحِ والعملِ الجاد لمجلسِ أمناء جامعة الجلالة ولفريقِ الجلالة شركاء النجاح والعمل المُضْني.

ووجه رئيس جامعة الجلالة كلمة لخريجي الجامعة دفعة 2024 قائلا:" كونوا كما عهِدْناكم دوماً على قدرِ المسئوليةِ رُواداً واعدين ملهمين للجميع في حياتكم المهنية والشخصية، فعلى عاتقكم اليومَ أمانة نشرِ فكرِ الجلالة وفلسفتِها في المجتمع ،فأنتم أول فوج من سفراء الجامعة في المجتمع الوجه المشرق لها تُجسِّدون قيمَها ومبادِئَها الراسخةَ تؤثرون وتقودون بالعلمِ والمعرفة، وتشكلون جسرًا بين الحاضرِ والمستقبلِ المشرق".

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