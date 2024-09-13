القصة الكاملة لـ سرقة فيلا أيمن طاهر مدرب حراس منتخب مصر

شهدت الساعات القليلة الماضية حادثة تعرض لها أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصر والزمالك السابق أثناء سرقة الفيلا الخاصة به من جانب بعض اللصوص.



وحرر على الفور أيمن طاهر مدرب حراس منتخب مصر السابق محضرًا بأنه أثناء مغادرة الفيلا مسكنه يوم 15 يونيو الجاري، وحضوره بعد ذلك اكتشف كسر في باب الحديقة وكسر في باب غرفة بالفيلا، وسرقة 26 سبيكة ذهبية بإجمالي وزن 13 جرامًا.



تفاصيل واقعة سرقة أيمن طاهر والقبض على المتهم

ويستعرض لكم “الموجز” في السطور التالية تفاصيل واقعة سرقة أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني والزمالك السابق.

وتلقى بعد ذلك اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث الشيخ زايد يُفيد فيه حضور أيمن طاهر مدرب حراس المنتخب المصري ليحرر محضرًا بالواقعة.

وألقت بعدها الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على متهمين في واقعة سرقة سبائك ذهبية من فيلا أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالمنتخب الوطني على رأسها المتهم الرئيسي.

أيمن طاهر- منتخب مصر

وتوصلت رئيس المباحب عمرو مصطفى عبد العال إلى تورط مسجل خطر سرقات يبلغ من العمر 40 سنة مقيم الوراق وأنه فرد أمن سابق بكمبوند مجاور تسلل عبر شرفة الحديقة.

وبعد متابعة الإجراءات والاعترافات من جانب المتهم أرشد عن السبائك لدى شخص آخر تحركت قوة محل إقامته وضبطته وبحيازته المسروقات كاملة.

وتعرف طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني على المسروقات التي عرضتها عليه النيابة العامة مؤكدا انها تحمل ذات المواصفات التي اثبتها في محضر الشرطة عقب اكتشافه سرقتها.

وقرر في ذات الوقت المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد حبس المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي ذات السياق قررت النيابة إخلاء مالك مقهى قد اخفى المتهم المسروقات لديه من ديوان قسم الشرطة بضمان محل اقامته عقب ثبوته أنه حسن النية ولا يعلم انها متحصلات جريمة وقام بتسليم المسروقات "26 سبيكة".



اعترافات أيمن طاهر في الواقعة

أفاد أيمن طاهر في التحقيقات بأنه غادر منزله لقضاء إجازة عيد، ولدى عودته اكتشف سرقة 26 سبيكة ذهبية، حيث كانت كل سبيكة تزن 5 جرامات، وتمت سرقتها من دولاب غرفة النوم.

وأكد مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي أنه لا يوجد سوى خادمة وسائق يدخلان الفيلا، ولكنهما كانا غائبين خلال سفره، وأوضح أن الفيلا لا تحتوي على كاميرات مراقبة، وأن الكاميرات متواجدة فقط في الكومبوند من الخارج.

وأضاف أنه اقتنى السبائك في يناير الماضي وحفظها في دولاب غرفة نومه. عند عودته وجد أن الباب الخلفي للحديقة مكسورًا وباب غرفة النوم مفتوحًا، وتم اختفاء السبائك.

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