طعن رئيس جزر القمر خلال حضور جنازة.. ماذا حدث لـ غزالي عثمان ؟

طعن رئيس جزر القمر.. كشفت السلطات في جزر القمر أن الرئيس غزالي عثمان أصيب في هجوم بسكين. وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة أحمدا إنه تعرض للطعن خلال هجوم بالقرب من عاصمة الأرخبيل موروني، ولم يصب إلا بجروح طفيفة.

أخبار طعن رئيس جزر القمر

ويقدم لكم موقع الموجز، متابعة مستمرة حول طعن رئيس جزر القمر.

وأشارت المتحدثة، إلى أن الرئيس أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء جنازة أحد كبار شيوخ البلاد، وأنها جروحه ليست خطيرة وعاد إلى منزله

وأكدت، أنه تم القبض على المهاجم الذي قام بذلك، لافته أنه لم تتضح دوافع الهجوم على الفور.

ووصل الرئيس غزالي إلى السلطة لأول مرة في انقلاب عسكري في عام 1999.

وبعد عقد من الزمان خارج منصبه، فاز في انتخابات متنازع عليها في عام 2016 وأعيد انتخابه في يناير الماضي.

كما شغل الرئيس منصب رئيس الاتحاد الأفريقي بين عامي 2023 و2024.

جزر القمر هي دولة عربية إفريقية تقع في قلب المحيط الهندي، وتحديداً في قناة موزمبيق التي تفصل بين قارة إفريقيا وجزيرة مدغشقر. تشتهر هذه الجزر بمناظرها الطبيعية الخلابة وشواطئها الرملية البيضاء وجبالها البركانية الشاهقة.

تعتبر جزر القمر من أصغر الدول في العالم من حيث المساحة، وتتكون من أربع جزر رئيسية هي: نجازيدجا (القمر الكبرى)، موهيلي، أنجوان، بالإضافة إلى جزيرة مايوت التي تديرها فرنسا.

موقع جزر القمر الاستراتيجي جعلها ملتقى للحضارات والثقافات المختلفة على مر العصور، حيث تأثرت بتاريخها وحضارتها بالعديد من الشعوب، مثل العرب، الفرنسيين، والأفارقة.

أهمية الموقع الجغرافي لجزر القمر

التنوع البيولوجي: تتميز جزر القمر بتنوع بيولوجي غني، حيث تضم العديد من الأنواع النباتية والحيوانية النادرة والمتوطنة.

السياحة: تشكل الجزر وجهة سياحية جذابة لمحبي الطبيعة والشواطئ، حيث يمكن للسائحين الاستمتاع بالغطس والسباحة وصيد الأسماك واستكشاف الغابات المطيرة.

الزراعة: تعتمد اقتصاد جزر القمر بشكل كبير على الزراعة، حيث يزرع السكان المحليون العديد من المحاصيل مثل الفانيليا والقرنفل.



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