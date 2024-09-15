أحمد السبكي يكشف تطورات أزمة فيلم "الملحد" ويعلن قرب طرحه

أحمد السبكي.. تصدر فيلم "الملحد" بطولة أحمد حاتم محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب الجدل الذي أثير حول مضمونه.

يرصد " الموجز" أبرز التطورات لفيلم " الملحد" في السياق التالي

فيلم الملحد

في ظل هذا الجدل، كشف المنتج أحمد السبكي عن آخر التطورات المتعلقة بالفيلم، مؤكدًا أن طرحه في دور العرض السينمائي سيتم قريبًا، بعد حل المشاكل البسيطة التي واجهته.

كما وجه السبكي رسالة حادة إلى منتقدي الفيلم ومن يهددون برفع قضايا ضد صُنّاعه، موضحًا أن هذه التهديدات لم تؤثر عليه ولا على فريق العمل.

تطورات أزمة الفيلم وقرب عرضه

حل المنتج أحمد السبكي ضيفًا في برنامج "حديث القاهرة"، حيث تحدث بشكل صريح عن التطورات التي تواجه فيلم "الملحد".

وأوضح السبكي أن المشاكل التي يعاني منها الفيلم هي مشاكل بسيطة وليست كما صورتها الشائعات المنتشرة على السوشيال ميديا.

وأضاف أن موافقة الرقابة على الفيلم قد حصلت بالفعل، وأنه سيتم طرح الفيلم في الفترة المقبلة بعد تحديد موعد دقيق.

وأشار إلى أن الجدل الذي حدث على الإنترنت ليس سوى ضجيج، مؤكدًا: "المشاكل بسيطة والرقابة موافقة، واللي عايز يرفع قضايا يرفع، هيرفعوا قضايا على حاجة مشافوهاش!"

أحمد السبكي

التهديدات القانونية وأثرها على صُنّاع العمل

فيما يتعلق بالتهديدات القانونية التي واجهها الفيلم، أكد السبكي أنه غير مهتم بهذه التهديدات، مشيرًا إلى أن من يهددون برفع قضايا على الفيلم وعلى المؤلف إبراهيم عيسى لم يشاهدوا الفيلم بعد.

وأعرب عن استغرابه من هذه الهجمة الشديدة على الفيلم دون معرفة حقيقية بمحتواه.

وأضاف السبكي في تصريحاته أنه لا يوجد ما يعيق عرض الفيلم بعد أن تم حسم جميع المسائل مع الرقابة، متسائلاً: "كيف يمكن الحكم على فيلم لم يشاهده الجمهور بعد؟"

الهجوم على الفيلم بسبب محتواه

فيلم "الملحد" تعرض لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية الحديث عنه، وذلك بسبب تناول الفيلم لموضوع حساس وهو الإلحاد.

اعتبر البعض أن الفيلم يروج لفكرة الإلحاد بشكل غير مقبول في مجتمعنا الإسلامي، ما تسبب في تصاعد الجدل حوله وتأجيل عرضه أكثر من مرة.

ومع ذلك، أكد السبكي أن هذه الأزمات قد انتهت وأن الفيلم سيُطرح قريبًا في دور العرض، خاصة بعد حصوله على تصريح الرقابة.

فريق العمل وموقفهم من الجدل

على الرغم من الهجوم الذي طال صُنّاع الفيلم، لا يزال فريق العمل متمسكًا بفكرته وينتظرون بفارغ الصبر طرحه للجمهور.

الفيلم يضم نخبة من نجوم الفن مثل محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، حسين فهمي، تارا عماد، نجلاء بدر، ومصطفى درويش، وغيرهم.

هؤلاء النجوم تعرضوا لهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنهم لم يتراجعوا عن دعمهم للفيلم ولرسالته.

الجدل المستمر حول أعمال إبراهيم عيسى

يعتبر فيلم "الملحد" من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، الذي ليس بغريب عن إثارة الجدل. أعماله السابقة كانت دائمًا محط اهتمام وانتقادات، لكن هذا لم يمنعه من مواصلة طرح قضايا جريئة. فيلم "الملحد" ليس العمل الأول الذي يثير هذا النوع من الجدل، لكن يبدو أن هذا الفيلم سيكون من بين الأكثر إثارة للنقاش نظرًا لحساسية الموضوع الذي يتناوله.

الفيلم في طريقه إلى العرض

على الرغم من الجدل والضجيج الذي أثاره فيلم "الملحد"، يبدو أن المنتج أحمد السبكي وطاقم العمل مصممون على طرحه في دور العرض قريبًا. وأكد السبكي أن المشاكل تم حلها وأن الفيلم سيصل إلى الجمهور قريبًا، وسط توقعات بأن يستمر الجدل حوله حتى بعد عرضه، والجمهور الآن في انتظار رؤية الفيلم والحكم عليه بناءً على محتواه، وليس على ما أثير حوله من شائعات.

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