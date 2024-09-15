ما هو المحذوف من منهج الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2025؟

منهج مادة الكيمياء لطلاب الصف الثالث الثانوي.. بناءً على التعديلات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم في أغسطس 2024، تم حذف بعض الأجزاء من منهج مادة الكيمياء لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024-2025.





وزارة التربية والتعليم

المحذوف من منهج مادة الكيمياء لطلاب الصف الثالث الثانوي

تنشر “الموجز” المحذوف من منهج مادة الكيمياء لطلاب الصف الثالث الثانوي علمي للعام الدراسي 2025، وذلك وفقًا للتعديلات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وإليكم تفاصيل المحذوف من منهج مادة الكيمياء لطلاب الصف الثالث الثانوي:



الأجزاء المحذوفة من منهج مادة الكيمياء لطلاب الصف الثالث الثانوي:



في الباب الأول:

حالات التأكسد الشائعة

خاصية الأيونات الملونة

في الباب الثالث:

جدول الرقم الهيدروجيني

جهاز pH

التميز

في الباب الرابع:

الرمز الإصلاحي

في الباب الخامس:

هاليد الأريل D.D.T



تكوين المنظفات وطريقة عملها



المركبات عديدة الهيدروكسيل الجلوكوز والفركتوز



المنهج المقرر للعام الدراسي 2024-2025:



الباب الأول: العناصر الانتقالية



الباب الثاني: التحليل الكيميائي



الباب الثالث: الإتزان الكيميائي



الباب الرابع: الكيمياء الكهربية



الباب الخامس: الكيمياء العضوية

تطوير الثانوية العامة في مصر هو موضوع يتضمن مجموعة من المبادرات والإصلاحات التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتحديث نظم التقويم والاختبارات. هذه التطورات تهدف إلى تحقيق مستوى عالٍ من التعليم، وتوفير نظام عادل وموثوق لتقييم الطلاب. إليك أبرز جوانب تطوير الثانوية العامة في مصر:

1. تحديث المناهج الدراسية

إعادة هيكلة المناهج الدراسية لتكون أكثر توافقًا مع المعايير العالمية ومتطلبات سوق العمل.



دمج مفاهيم حديثة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) لتعزيز مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات.



2. نظام التقييم والاختبارات



لتحول من النظام التقليدي إلى نظام تقييم يعتمد على الفهم والتحليل بدلاً من الحفظ والتكرار.



إدخال نظام امتحانات موحدة على مستوى الجمهورية لزيادة الشفافية وتوحيد معايير التقييم.

3. استخدام التكنولوجيا



إدخال أدوات وتقنيات تعليمية حديثة مثل التعلم الإلكتروني والمنصات الرقمية.



تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية لتقليل التلاعب وزيادة دقة التقييم.



4. تطوير البنية التحتية



تحسين المرافق وتجهيز الفصول الدراسية بالأدوات والتقنيات اللازمة.



تأمين الموارد التعليمية اللازمة من كتب ومراجع ومواد تعليمية.

اقرأ أيضا:

نائب وزير التعليم: الكتب الخارجية غير مرخصة من الوزارة ويختلف محتواها عن النظام الجديد



قبل بداية العام الدراسي الجديد.. إليك قائمة بأسعار الكتب الخارجية 2025