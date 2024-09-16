رابط وشروط التقدم لمبادرة وظيفة تك .. اعرف الورق المطلوب

رابط وشروط التقدم لمبادرة وظيفة تك .. تعد مبادرة "وظيفة تك" إحدى أهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية بهدف تمكين الشباب المصري وتأهيلهم لسوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وتهدف هذه المبادرة إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في هذا القطاع الواعد، حيث تأتي المبادرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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رابط وشروط التقدم لمبادرة وظيفة تك

يقدم لكم موقع الموجز، رابط وشروط التقدم لمبادرة وظيفة تك ، حيث أن مبادرة "وظيفة تك" هي فرصة ذهبية للشباب المصري الطموح الذي يرغب في بناء مستقبل مشرق في مجال تكنولوجيا المعلومات. إذا كنت تمتلك الشغف والتحدي، فلا تتردد في التقدم إلى هذه المبادرة والاستفادة من الفرص التي تقدمها.

شروط التقدم لمبادرة وظيفة تك

أن يكون المتقدم مصري خريج إحدى الجامعات المصريه الحكوميه أو الخاصه أو الأجنبيه.

أن يكون خريج بحد أقصى 5 سنوات سابقه.

أن يجتاز إختبارات القبول للإلتحاق بالمبادره.

أن يكون بدون عمل ومتفرغ تمامآ عند قبوله بالمبادره.

خطوات الالتحاق لمبادرة وظيفة تك

حدد التخصص الذى ترغب فيه مع مراجعة متطلباته الفنية.

قم بالتسجيل وسيتم إرسال إيميل به رابط الإختبارات من هنـــــا.

إجتياز المقابلات الشخصية التي ستدار بواسطة الشركات مقدمة الوظائف.

سوف يتم إرسال بيانات المقبولين إلى وزارة الإتصالات وستصلك رسالة تطلب منك التوجه إلى البنك لاستكمال أوراقك والبدء في الإجراءات.

بعد الإنتهاء من البرنامج التدريبي تتم إجراءات التوظيف. وقد يتم التوظيف أثناء فترة التدريب.

رابط التقدم لمبادرة وظيفة تك

يمكن لجميع الراغبين التقديم للمباردة من خلال الرابط التي تم توفيرة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجموعة تك، حيث يقوم بالإشراف على المبادره (NTI و ITI) بالتعاون مع بنك ناصر الإجتماعي، ويمكن للراغبين في التقديم الدخول هنـــــا.

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مميزات مبادرة وظيفة تك

توفر المبادره وظائف تقنيه متخصصه ومتميزه للخريجين الجدد للعمل بشركات داخل وخارج مصر.

يحصل المتدرب على تأهيل إحترافي للعمل بالوظائف التي تعاني من ندره في سوق العمل في مجال تقنية المعلومات حيث تكون تكلفة التدريب مرتفعه جدآ.

لا يلتزم الملتحق بسداد أي مبالغ نظير التدريب إلا بعد حصوله على الوظيفه وفي حال عدم التوظيف لا يقوم بسداد أي مبالغ ويتم التدريب والتوظيف تحت إشراف وزارة الأتصالات.

مدة المبادره هي 6 شهور وتكون كالتالي (3 شهور تدريب و3 شهور حد أقصى للتوظيف).

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