إليك موعد بدء الدراسة 2025.. المدارس السبت ولا الأحد؟

تستعد المدارس الحكومية والخاصة والرسمية في جميع أنحاء البلاد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 قبل إعلان موعد بدء الدراسة 2025 حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت المقبل، 21 سبتمبر 2024، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

المدارس السبت ولا الاحد.. موعد بدء الدراسة 2025

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد في المدارس التي لا تعمل يوم السبت يوم الأحد، 22 سبتمبر، وتستمر حتى 5 يونيو 2025.

الخريطة الزمنية العام الدراسي الجديد 2025

- يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت، 21 سبتمبر 2024، ويستمر حتى 23 يناير 2025.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت، 11 يناير 2025.

- تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت، 25 يناير 2025، وتنتهي يوم الخميس، 6 فبراير 2025.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت، 8 فبراير 2025، وينتهي يوم الخميس، 5 يونيو 2025.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت، 24 مايو 2025.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت، 31 مايو 2025.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت، 14 يونيو 2025.

صيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025

مع اقتراب بداية الدراسة، أكد وزير التربية والتعليم على أهمية الانتهاء من صيانة المدارس. وشدد على ضرورة تطبيق دليل الصيانة المتوفر على موقع الوزارة، وضمان جاهزية وسائل الأمان والإطفاء، وصيانة خزانات المياه وخطوط مياه الحريق لضمان سلامة الطلاب والمرافق التعليمية.

ضوابط قبل بداية العام الدراسي الجديد 2025

كما أصدرت المديريات التعليمية مجموعة من التعليمات لضمان تحقيق الانضباط في المدارس واستقبال الطلاب بشكل منظم.

استعدادات المديريات للعام الدراسي الجديد تم التأكيد على ضرورة تحصيل الرسوم الدراسية المقررة وفقًا للقرار الوزاري الخاص بالعام الدراسي الجديد.

غرس قيم الانتماء ومكافحة التطرف أشارت التعليمات إلى أهمية مكافحة التطرف الفكري بجميع أشكاله.

تنظيم الرحلات المدرسية والتصدي للتنمر دعت التعليمات إلى تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية والأماكن التاريخية.

ضمان الانضباط داخل المدارس شملت التعليمات الالتزام بالقرارات واللوائح المتعلقة بالانضباط المدرسي، مع منع استخدام العقاب البدني أو النفسي للطلاب،وتم التأكيد على تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.

ترشيد استهلاك الموارد وتجميل المدارس كما طالبت التعليمات بترشيد استهلاك الطاقة والمياه داخل المباني التعليمية، والتوسع في زراعة المساحات الخضراء وتشجيع الطلاب على المشاركة في هذا النشاط.

التقيد بالخريطة الزمنية.

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