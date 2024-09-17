أول تعليق من منى زكي بعد ترشيح فيلمها «رحلة 404» لجائزة الأوسكار

أعربت الفنانة منى زكي عن سعادتها الكبيرة بترشيح فيلمها رحلة 404 لتمثل مصر في مسابقة أفضل فيلم أجنبي في الأوسكار 2024، ذلك بعد فوزه بـ أغلبية أصوات أعضاء لجنة السينمائيين والنقاد المستقلين التي شكلتها نقابة المهن السينمائية، برئاسة النقيب مسعد فودة.

فوز فيلم رحلة 404 بجائزة الأوسكار



قالت مني زكي في بيان صحفي لها:«اتشرفت منذ البداية اختيار المخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء لاختياري للمشاركة في الفيلم، دايما كان المنتج محمد حفظي بيدعمني، بقدم الشكر لكل زمايلي اللي وافقوا أن يشاركوا في الفيلم ضيوف شرف، وأضافوا الكثير للعمل».

فيلم رحلة 404



أضافت:« شكرا نقابة المهن السينمائية على ترشيح الفيلم للأوسكار، وإن شاء الله ربنا يكملها على خير، ويقبل ونشرف بلدنا».



أما المخرج هاني خليفة فقد هنأ جميع العاملين بالفيلم على تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن المشروع استغرق 14 عامًا من العمل المتواصل، وشمل جهود العديد من الفنانين وفريق الإنتاج والموسيقيين وغيرهم ممن ساهموا في نجاح الفيلم.



وأكد السيناريست محمد رجاء، الذي عمل على الفيلم لأكثر من 13 عامًا، أن النجاح الجماهيري والنقدي الذي حققه رحلة 404 يُثبت أن الأفلام الفنية الجيدة يمكن أن تكون ناجحة جماهيريًا وتصل إلى الجمهور على الصعيدين المحلي والدولي. كما أعرب عن أمله في أن يحقق الفيلم نجاحًا آخر في سباق الأوسكار.



كما أشاد المنتج محمد حفظي بالرحلة الطويلة التي مر بها الفيلم، معبرًا عن فخره بترشيح الفيلم، ومشيرًا إلى أن شركة "فيلم كلينيك" على دراية بالمسؤولية الكبيرة التي تأتي مع ترشيحات الأوسكار، خاصة بعد ترشيح عدة أفلام أخرى من إنتاجهم خلال السنوات الماضية.



وأعربت المنتجة شاهيناز العقاد عن فخرها وسعادتها بالمشاركة في المشروع، مشيرة إلى أن لديها إحساسًا منذ البداية بأن هذا الفيلم سيكون مميزًا وسيحقق النجاح، مع تقديرها الكبير للجهود التي بذلها فريق العمل.

فيلم رحلة 404



رحلة 404 بطولة منى زكي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم مثل محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، ومحمد علاء. الفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، وتصوير فوزي درويش، وموسيقى تصويرية لسعاد بوشناق.

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