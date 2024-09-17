تعرف على موعد تسليم درع الدوري المصري للنادي الأهلي

الدوري المصري.. كشف النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن موعد تسليم درع الدوري للفريق الأول لكرة القدم، بعد تأخر تسلميه رغم انتهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي حسمها الأهلي لعام 2023/ 2024، ويتوج الأحمر باللقب للمرة الـ44 في تاريخه.

موعد تسليم درع الدوري المصري للنادي الأهلي

وقال النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي (كاف) يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني، المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري، في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة".

النادي الأهلي

وأشار الأهلي: إلى أنه جاءت موافقة (كاف)، بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري، رغبة في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة".

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره جورماهيا الكيني، يوم السبت المقبل 21 سبتمبر 2024، في الساعة السابعة مساءً، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي فاز بثلاثية نظيفة، على فريق جورماهيا الكيني، خلال ‏المباراة التي أقيمت بالعاصمة الكينية نيروبي، ‏في ‏ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي- حمزة علاء- مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني- أكرم توفيق- خالد عبدالفتاح- ياسر إبراهيم- يوسف أيمن- رامي ربيعة- يحيى عطية الله- عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: عمرو السولية- أحمد نبيل كوكا- مروان عطية- محمد مجدي «أفشة»- إمام عاشور- كريم نيدفيد.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- رضا سليم- حسين الشحات- بيرسي تاو- وسام أبوعلى- محمود عبدالمنعم «كهربا».

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني

تذاع مباريات الأهلي في الدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على قناة أبو ظبي الرياضية.

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 على نايل سات

أسم القناة: AD Sports 1.

تردد القناة: 11804.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

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