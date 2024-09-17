تطبيق قرار الـ 40%.. تصريحات وزير التعليم عن أعمال السنة

أعلن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحاته خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية اليوم الثلاثاء، عن التعديلات الجديدة التي ستطرأ على نظام تقييم الطلاب في العام الدراسي الجديد من أبرزها تطبيق أعمال السنة ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تطبيق أعمال السنة في العام الدراسي الجديد

كما أكد محمد عبداللطيف، أن تقييم أعمال السنة في العام الدراسي الجديد سيكون ملزمًا لجميع الطلاب باستثناء طلاب الشهادة الإعدادية والصف الثالث الثانوي، مضيفًا أن كل طالب سيؤدي امتحانًا مخصصًا له لضمان تحقيق العدالة وقياس المستوى الحقيقي لكل طالب.

وأعلن وزير التعليم، عن خطط الوزارة لمنافسة جودة التعليم في المدارس مع ما تقدمه السناتر والدروس الخصوصية، مشددًا على أن إغلاق السناتر يتطلب دعم أولياء الأمور وتغيير الثقافة السائدة. وأكد على أهمية عودة التعليم للمدارس كأولوية قصوى.

وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، أشار الوزير إلى أن مادة الجيولوجيا ستظل اختيارية في مصر، بينما أكد على أهمية دراسة الفلسفة والإحصاء، لا سيما للطلاب في شعبة الأدبي، حيث لاحظت الوزارة توجه العديد من خريجي الأدبي إلى كليات التجارة، كما طرح عبداللطيف مسألة إصدار رخصة مهنية لممارسي مهنة التعليم، مشيرًا إلى أنه سيطلب تعديلاً تشريعيًا لهذا الغرض.

الاستعدادات في العام الدراسي الجديد 2025

وفيما يخص الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، أكدت المديريات التعليمية على ضرورة تحصيل الرسوم الدراسية وفقًا للقرار الوزاري الجديد، مع الإعلان عنها في أماكن بارزة داخل المدارس وتشكيل لجان لمراجعة التحصيل الإلكتروني للرسوم.

وتضمنت التعليمات الجديدة أيضًا تعزيز قيم الانتماء ومكافحة التطرف الفكري، من خلال بث الأغاني الوطنية والالتزام بتحية العلم وأداء النشيد الوطني. كما شددت التعليمات على تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية والأماكن التاريخية، والتصدي لظاهرة التنمر بين الطلاب.

وفي إطار ضمان الانضباط داخل المدارس، تم التأكيد على الالتزام بالقرارات واللوائح، وعدم استخدام العقاب البدني أو النفسي، وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية. كما تم التأكيد على ترشيد استهلاك الموارد وتجميل المدارس من خلال زراعة المساحات الخضراء.

وأخيرًا، شددت التعليمات على الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي ومنع استخدام أي مواد دراسية غير معتمدة، بالإضافة إلى تكثيف جهود مكافحة الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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