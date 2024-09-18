سر تصدر حلا شيحة للتريند.. تعرف على التفاصيل الكاملة

تصدر اسم الفنانة حلا شيحة، تريند جوجل، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور الجديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وبدت في الصور بدون وضع "فلاتر"، وعلقت عليها قائلة:"لأني بحب التصوير دي صور في البيت ومن غير فلتر ونور بسيط وبصور بالتليفون، بحبكم كلكم، هوايتي الجديدة المفضلة، أتمنى لكم سهرة سعيدة".

حلا شيحة

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل.

تعرضت حلا شيحة لهجوم حاد من قبل أحد المتابعين، الذي كتب لها في تعليقه على منشورها:"بس برافو عليكي عرفتي توحشي شكلك بعمليات التجميل البوتكس ونفخ الشفايف، هي فين حلا شيحة"، ولم تقف صامته أمام هجومه، فردت عليه قائلة: "دي أنا على فكرة من غير أي عملية تجميل ولا أي حاجة، ده مكياج و إضاءة وزاوية تصوير بس كده".

آخر أعمال حلا شيحة



وكان آخر عمل درامي للفنانة حلا شيحة مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي 2024، وكان بطولة كلا من الفنان خالد النبوي ونورالنبوي وهاجر السراج، إيمان السيد ومحمد محمود عبد العزيز، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، إخراج محمد سلامة.

حلا شيحة

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

ودارت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم" عن "خالد النبوي" الذي وجد نفسه مسؤولا عن أبنائه الستة عقب وفاة زوجته، وكان عليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم، وفي ذات الوقت يقع في اختيار بين من تعلق بها قلبه وحياة أولاده.

آخر أفلام حلا شيحه

وكان آخر فيلم قدمته حلا شيحة هو فيلم مش أنا، الءبىبطولة تامر حسني وحلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبد العظيم وشيرين وفايز المالكي، وآخرون من النجوم إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، ومنهم محمد عبد الرحمن، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً فور عرضه بالسينمات.

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